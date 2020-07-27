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Жертвами коронавируса стали более 650 тысяч человек на планете 

Газета.Ru 1 час назад
Жертвами COVID во всем мире стали более 650 тыс. человек
Фото: Reuters
Жертвами пандемии коронавируса стали более 650 тыс. человек по всему миру, свидетельствуют данные американского университета Джона Хопкинса.
Так. по состоянию на 21.04 по мск от COVID-19 скончались 650 029 человек.
Общее число заражений на Земле достигло 16 330 977, выздоровели после заражения 9 439 204 пациента.
Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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В мире , Джон Хопкинс , ВОЗ
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