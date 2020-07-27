Азербайджанцы избили армянина в Стамбуле 

Выходцы из Азербайджана напали на армянина в квартале Гумгапу турецкого города Стамбула. Об инциденте мать пострадавшего молодого человека рассказала армяноязычной газете «Акос».

По словам женщины, нападение произошло, когда она с сыном садились в такси. К ним подошла группа азербайджанцев и начала задавать вопросы о Карабахе, приводит ее слова Sputnik.

Женщина с сыном ответили, что не интересуются этим вопросом, однако это не остановило злоумышленников.

На нападение отреагировал депутат-армянин турецкого парламента Каро Пайлан. Он призвал немедленно предпринять шаги для предотвращения провокаций, направленных против армян, проживающих в Турции, а также найти организаторов нападения на молодого армянина.

В сообщении говорится, что запись избиения в Сети тиражировали азербайджанские пользователи, однако в настоящее время ролик удален со многих площадок.

Стычки и конфликты между уроженцами Армении и Азербайджана происходят и в России. Так, в ночь на 24 июля в Москве произошла массовая драка, по факту которой полиция возбудила уголовное дело. Задержаны были 25 человек, десятерых арестовали.