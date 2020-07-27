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Азербайджанцы избили армянина в Стамбуле 

Деловая газета «Взгляд» 39 минут назад
Азербайджанцы избили армянина в Стамбуле
Фото: depositphotos.com
Выходцы из Азербайджана напали на армянина в квартале Гумгапу турецкого города Стамбула. Об инциденте мать пострадавшего молодого человека рассказала армяноязычной газете «Акос».
По словам женщины, нападение произошло, когда она с сыном садились в такси. К ним подошла группа азербайджанцев и начала задавать вопросы о Карабахе, приводит ее слова Sputnik.
Женщина с сыном ответили, что не интересуются этим вопросом, однако это не остановило злоумышленников.
На нападение отреагировал депутат-армянин турецкого парламента Каро Пайлан. Он призвал немедленно предпринять шаги для предотвращения провокаций, направленных против армян, проживающих в Турции, а также найти организаторов нападения на молодого армянина.
В сообщении говорится, что запись избиения в Сети тиражировали азербайджанские пользователи, однако в настоящее время ролик удален со многих площадок.
Стычки и конфликты между уроженцами Армении и Азербайджана происходят и в России. Так, в ночь на 24 июля в Москве произошла массовая драка, по факту которой полиция возбудила уголовное дело. Задержаны были 25 человек, десятерых арестовали.
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В мире , Происшествия , Парламент Турции , ИА Sputnik , Азербайджан , Стамбул
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