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В Италии появилась своя «партия Brexit» 

Российская Газета 52 минуты назад
В Италии появилась своя «партия Brexit»
Фото: flickr.com
На создание "Италэкзита" Джанлуиджи Парагоне главным образом вдохновили жители Апеннин. По данным опроса Termometro Politico, на фоне пандемии коронавируса почти половина итальянцев поддерживает выход страны из еврозоны и Евросоюза. Дело в том, что в период эпидемии граждан Италии до глубины души разочаровали европейские соседи, привыкшие разглагольствовать о единстве, но в трудную минуту оставившие Апеннины в одиночку.

"В Италии нет партии с четкой и ясной позицией, требующей выхода страны из Европейского союза. Каждый думает остаться в Европе и попытаться исправить ее изнутри. Я думаю, что эта миссия бесполезна и невозможна. Мы хотим сделать другое, радикальное, политическое предложение, впервые предоставив итальянцам возможность проявить себя и выразить свое отношение к этому проекту", — пояснил сенатор.

Местные скептики убеждены, что время для громких политических заявлений выбрано неправильно. Накануне в рамках "Фонда восстановления ЕС" Италия получила почти 209 миллиардов евро. В ответ своим недоброжелателям основатель "Италэкзит" уверенно заявляет, что весь этот куш пойдет "в пользу банков, а никак не на нужды простых итальянцев", которым в ближайшее время, помимо пережитого психологического стресса, неминуемо придется столкнуться с серьезными финансовыми сложностями.
Сенатор верит, что со временем "Италэкзит" превратится в авторитетную политическую силу, с мнением которой Европе придется считаться.
Между тем
В Европе есть немало других движений, чьи идеологи ратуют за выход их стран из Евросоюза. Так, например, движение за отсоединение Франции от ЕС называется Frexit. Особую популярность оно получило во время президентских выборов 2017 года. Разговоры об отсоединении ходят и в Нидерландах (Nexit). Именно Амстердам, как утверждал один из ярых сторонников брекзита Найджел Фарадж, может вслед за Лондоном первым покинуть "умирающую Европу". Думают об отсоединении от единой Европы и в Австрии, где эта идея называется Oexit.
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В мире , Найджел Фарадж , ЕС , Италия
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