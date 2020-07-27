Пока вы не уснули: в Москве предотвратили кровавую бойню 

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Совфед высказался о деноминации рубля

Иностранцы высмеяли военно-морской парад в РФ

News.ru

Британский таблоид Daily Mail опубликовал фотографии с парада в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ), прошедшего в Санкт-Петербурге. Интернет-пользователи в комментариях к материалу высмеяли российские корабли

"Рубль ушел — расстаемся": Дегтярев пригрозил чиновникам

Исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев пообещал, что будет увольнять местных министров, если они не справятся с выделенными из бюджета деньгами.

"Зеленский сливает Донбасс"

Зафиксирована вспышка нового агрессивного вируса

Вьетнамские медики зафиксировали вспышку инфекции, вызванную новым, ранее неизвестным типом коронавируса, говорится в сообщении, опубликованном на сайтеправительства Вьетнама. Отмечается, что вирус гораздо опаснее своих предшественников.

"Сначала учатся убивать, потом едут на заработки в Россию"

"Планировал устроить бойню": В Москве предотвратили теракт

Силовики пресекли деятельность приверженца террористов, готовившего теракт в Москве. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ пишет ТАСС.

«Шоковая девальвация»: когда покупать валюту

"Ребята, ваша линия фронта в Карабахе, а не в Саларьево"

соцсети

Драки между армянами и азербайджанцами в Москве должны пресекаться, а конфликтующим сторонам стоит вспомнить , что «линия фронта в Карабахе». Об этом заявил автор Telegram -канала «Сыны Монархии».

Семье убитого актера «Ералаша» поступают угрозы