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Пока вы не уснули: в Москве предотвратили кровавую бойню 

Сергей Василенок 1 час назад
Пока вы не уснули: в Москве предотвратили кровавую бойню
Фото: РИА Новости
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Совфед высказался о деноминации рубля

Покупательная способность российского рубля не изменится в результате деноминации. Об этом, как сообщает «Национальная служба новостей», заявил сенатор Сергей Калашников.

Иностранцы высмеяли военно-морской парад в РФ

News.ru
Британский таблоид Daily Mail опубликовал фотографии с парада в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ), прошедшего в Санкт-Петербурге. Интернет-пользователи в комментариях к материалу высмеяли российские корабли.

"Рубль ушел — расстаемся": Дегтярев пригрозил чиновникам

Исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев пообещал, что будет увольнять местных министров, если они не справятся с выделенными из бюджета деньгами.

"Зеленский сливает Донбасс"

Объявление перемирия в Донбассе, которое подкреплено новыми мерами по его соблюдению, вызывает резкое недовольство сторонников украинской «партии войны» и обвинения президента Владимира Зеленского в капитуляции.

Зафиксирована вспышка нового агрессивного вируса

Вьетнамские медики зафиксировали вспышку инфекции, вызванную новым, ранее неизвестным типом коронавируса, говорится в сообщении, опубликованном на сайтеправительства Вьетнама. Отмечается, что вирус гораздо опаснее своих предшественников.

"Сначала учатся убивать, потом едут на заработки в Россию"

Певица Юлия Чичерина прокомментировала фотографии украинских военных с инструкторами НАТО в Донбассе.

"Планировал устроить бойню": В Москве предотвратили теракт

Силовики пресекли деятельность приверженца террористов, готовившего теракт в Москве. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ пишет ТАСС.

«Шоковая девальвация»: когда покупать валюту

Экономист Владислав Жуковский посоветовал покупать валюту при курсе в 68-70 рублей за доллар. Об этом сообщает НСН.

"Ребята, ваша линия фронта в Карабахе, а не в Саларьево"

соцсети
Драки между армянами и азербайджанцами в Москве должны пресекаться, а конфликтующим сторонам стоит вспомнить, что «линия фронта в Карабахе». Об этом заявил автор Telegram -канала «Сыны Монархии».

Семье убитого актера «Ералаша» поступают угрозы

Родственники 16-летнего актера киножурнала «Ералаш» Ивана Ревякина заявили, что получают угрозы от сторонников обвиняемого в его убийстве. Об этом пишет «СтарХит».
Комментарии 29
В мире , Михаил Дегтярев , Владислав Жуковский , Юлия Чичерина , Владимир Зеленский , Сергей Калашников , ФСБ , Совет Федерации , НАТО , Daily Mail , РИА Новости , StarHit , ИТАР-ТАСС , Москва
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