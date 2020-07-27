Пока вы не уснули: в Москве предотвратили кровавую бойню 

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Совфед высказался о деноминации рубля
Покупательная способность российского рубля не изменится в результате деноминации. Об этом, как сообщает «Национальная служба новостей», заявил сенатор Сергей Калашников.
Иностранцы высмеяли военно-морской парад в РФ
News.ru
Британский таблоид Daily Mail опубликовал фотографии с парада в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ), прошедшего в Санкт-Петербурге. Интернет-пользователи в комментариях к материалу высмеяли российские корабли.
"Рубль ушел — расстаемся": Дегтярев пригрозил чиновникам
Исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев пообещал, что будет увольнять местных министров, если они не справятся с выделенными из бюджета деньгами.
"Зеленский сливает Донбасс"
Объявление перемирия в Донбассе, которое подкреплено новыми мерами по его соблюдению, вызывает резкое недовольство сторонников украинской «партии войны» и обвинения президента Владимира Зеленского в капитуляции.
Зафиксирована вспышка нового агрессивного вируса
Вьетнамские медики зафиксировали вспышку инфекции, вызванную новым, ранее неизвестным типом коронавируса, говорится в сообщении, опубликованном на сайтеправительства Вьетнама. Отмечается, что вирус гораздо опаснее своих предшественников.
"Сначала учатся убивать, потом едут на заработки в Россию"
Певица Юлия Чичерина прокомментировала фотографии украинских военных с инструкторами НАТО в Донбассе.
"Планировал устроить бойню": В Москве предотвратили теракт
Силовики пресекли деятельность приверженца террористов, готовившего теракт в Москве. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ пишет ТАСС.
«Шоковая девальвация»: когда покупать валюту
Экономист Владислав Жуковский посоветовал покупать валюту при курсе в 68-70 рублей за доллар. Об этом сообщает НСН.
"Ребята, ваша линия фронта в Карабахе, а не в Саларьево"
соцсети
Драки между армянами и азербайджанцами в Москве должны пресекаться, а конфликтующим сторонам стоит вспомнить, что «линия фронта в Карабахе». Об этом заявил автор Telegram -канала «Сыны Монархии».
Семье убитого актера «Ералаша» поступают угрозы
Родственники 16-летнего актера киножурнала «Ералаш» Ивана Ревякина заявили, что получают угрозы от сторонников обвиняемого в его убийстве. Об этом пишет «СтарХит».