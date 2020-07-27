В Европе произошла авария с российским газом 

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Болгария остановила транзит российского газа в Грецию после аварии на магистральном газопроводе. Об этом сообщила компания «Булгартрансгаз».

Прокачку российского топлива приостановили из-за «нарушения целостности трубопровода». ЧП произошло в 200 метрах от границы, уже предприняты меры для проведения аварийного ремонта и возобновления транспортировки газа, сообщили в компании.

Минэнерго Греции заверили, что авария не угрожает энергетической безопасности страны. Греческая сторона продолжает получать топливо из России через Турцию, а также имеет значительные запасы сжиженного природного газа, пишет Reuters.

Через территорию Болгарии в год проходит около трех миллиардов кубометров российского газа, предназначенного для Греции, уточняет агентство.