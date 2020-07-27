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В Европе произошла авария с российским газом 

Lenta.ru и ещё 9 21 минуту назад
В Европе произошла авария с российским газом
Фото: Kacper Pempel / Reuters
Болгария остановила транзит российского газа в Грецию после аварии на магистральном газопроводе. Об этом сообщила компания «Булгартрансгаз».
Прокачку российского топлива приостановили из-за «нарушения целостности трубопровода». ЧП произошло в 200 метрах от границы, уже предприняты меры для проведения аварийного ремонта и возобновления транспортировки газа, сообщили в компании.
В Минэнерго Греции заверили, что авария не угрожает энергетической безопасности страны. Греческая сторона продолжает получать топливо из России через Турцию, а также имеет значительные запасы сжиженного природного газа, пишет Reuters.
Через территорию Болгарии в год проходит около трех миллиардов кубометров российского газа, предназначенного для Греции, уточняет агентство.
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В мире , Происшествия , Минэнерго , Reuters , Болгария , Греция
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