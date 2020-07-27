Миллионы долларов: США готовы к противодействию России

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Управление контртеррористической и финансовой разведки Соединенных Штатов намерено выделить 324 млн долларов на противодействие угрозам нацбезопасности, якобы исходящим в том числе от России

«Управление контртеррористической и финансовой разведки США запланировало выделить на 2020-2021 гг. 324 млн долларов на противодействие скрытым угрозам, исходящих от так называемых «мошеннических» режимов, террористов, распространителей оружия, отмывателей денег, наркобаронов, нарушителей прав человека, киберпреступников в ряде стран, в том числе в России», — передает «Ридус» сообщение «Комитета защиты национальных интересов».

Американская разведка потратит 324 млн долларов на противодействие угрозам нацбезопасности, исходящим в том числе от России.

Ранее сообщалось, что агентство США по международному развитию (USAID) выделило грант в размере 1,3 млрд рублей (20,4 млн долларов) на продвижение в России местных, региональных и федеральных реформ.