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Новому перемирию в Донбассе предрекли бесславный конец 

Вероника Полынина и ещё 4 39 минут назад
Новому перемирию в Донбассе предрекли бесславный конец
Фото: РИА Новости
Новое перемирие в Донбассе, вступившее в силу в ночь на 27 июля, закончится так же, как и все предыдущие, считает глава Института украинской политики Руслан Бортник.
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По мнению эксперта, для соблюдения перемирия необходим четкий механизм, согласованный Совместным центром по контролю с участием ВСУ, РФ, представителей ОБСЕ и Донбасса.

«Нужно согласовать план мероприятий политического урегулирования в случае, если перемирие будет успешным. Именно политическое урегулирование — лучший механизм остановки войны. Наконец, режим перемирия надо использовать для синхронного восстановления работы КПВВ, разведения сторон, разминирования и поиска погибших, обмена пленными и т. д.», — сказал Бортник Федеральному агентству новостей.

Но даже при соблюдении этих условий перемирие не будет ни абсолютным, ни всеобъемлющим из-за большого количества сторонников «войны до конца», факторов контрабанды и внешнего влияния.
Как сообщал «Рамблер», с апреля 2014 года Украина проводит военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе регулярно обсуждается, в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске и на переговорах в «нормандском формате». При этом вести прямые переговоры с неподконтрольными территориями Киев отказывается.
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В мире , Руслан Бортник , ОБСЕ , РИА ФАН
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