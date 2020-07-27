Соперница Лукашенко отказалась отвечать на вопрос о Крыме 

На вопрос, как она «для себя решила вопрос Крыма и Донбасса», Тихановская ответила, что «вопрос про Крым раскалывает общество». «А мне не хотелось бы неосторожными словами кого-то оттолкнуть. Тем более что я не политик, своей главной целью я вижу объединение всех сил для решения главной задачи — смены власти и проведения честных выборов», — пояснила кандидат.

На честных выборах смогут выдвинуться политики, «у которых будут четко определенные взгляды, программы», отметила Тихановская.

Она также назвала ужасной войну в Донбассе и подчеркнула, что люди не должны там гибнуть.

Светлана Тихановская — жена арестованного блогера Сергея Тихановского, который сам хотел участвовать в выборах. Его внесли в базу украинского сайта «Миротворец» за то, что он посещал Крым в 2018 году.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума. Украина считает это оккупацией. Лукашенко в 2014-м заявил, что фактически Крым стал российским и добавил, что от Белоруссии «никто не требует» признавать или не признавать его статус.

Спустя пять лет Лукашенко сказал украинским СМИ, что Россия вряд ли вернет Крым. «Мне кажется, нет. Этот вопрос закрыт раз и навсегда», — заявил белорусский лидер.