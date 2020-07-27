В 2012-1013 годах Петр Порошенко просил «благословения» у Виктора Януковича, занимавшего в то время пост президента Украины, баллотироваться в мэры Киева. Об этом заявил бывший народный депутат Верховной Рады Давид Жвания в Youtube, передает «Страна.ua.
»В 2012-2013 годах, до начала Майдана, Петр Порошенко очень-очень хотел стать мэром Киева. И не просто хотел, он пытался получить на это благословение от Виктора Януковича», — сказал Жвания.
По его словам, Порошенко хотел, чтобы Янукович сначала назначил его главой Киевской городской государственной администрации, а потом позволил ему баллотироваться на выборах мэра.
«Он униженно сидел в приемных у Левочкина и Клюева. Он обещал им быть верным солдатом Януковича и выполнять все команды из Администрации Президента, только бы ему отдали Киев», — утверждает Жвания.
По словам экс-депутата, он лично помогал Порошенко вести переговоры с «Партией регионов» Виктора Януковича на эту тему и даже предлагал взятку от Порошенко представителям партии. Однако договориться им так и не удалось, поскольку Янукович не доверял Порошенко.
По словам Жвании, Порошенко затаил обиду и ждал своего шанса, который выпал ему в ноябре 2013 года, когда на Украине начался Евромайдан.
Как сообщал «Рамблер», осенью 2013 года и зимой 2014 года на Украине прошли массовые акции протеста, получившие название Евромайдан. В стране произошла смена власти, бывший президент страны Виктор Янукович и несколько экс-министров были вынуждены покинуть территорию государства. В ходе вооруженного противостояния участников акции с силовиками погибли 106 человек. Ответственность за их гибель новые украинские власти возложили на Януковича и спецподразделение МВД «Беркут».