»В 2012-2013 годах, до начала Майдана, Петр Порошенко очень-очень хотел стать мэром Киева. И не просто хотел, он пытался получить на это благословение от Виктора Януковича», — сказал Жвания.

По его словам, Порошенко хотел, чтобы Янукович сначала назначил его главой Киевской городской государственной администрации, а потом позволил ему баллотироваться на выборах мэра.

«Он униженно сидел в приемных у Левочкина и Клюева. Он обещал им быть верным солдатом Януковича и выполнять все команды из Администрации Президента, только бы ему отдали Киев», — утверждает Жвания.

По словам экс-депутата, он лично помогал Порошенко вести переговоры с «Партией регионов» Виктора Януковича на эту тему и даже предлагал взятку от Порошенко представителям партии. Однако договориться им так и не удалось, поскольку Янукович не доверял Порошенко.

По словам Жвании, Порошенко затаил обиду и ждал своего шанса, который выпал ему в ноябре 2013 года, когда на Украине начался Евромайдан.