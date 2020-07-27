«В 2012-2013 годах, до начала Майдана, Петр Порошенко очень-очень хотел стать мэром Киева. И не просто хотел, он пытался получить на это благословение от Виктора Януковича», — заявил Жвания. Порошенко хотел, чтобы Янукович назначил его главой Киевской городской государственной администрации, а потом позволил участвовать в выборах, утверждает экс-депутат.

Экс-депутат уверяет, что сам помогал Порошенко вести переговоры с людьми из руководства «Партии регионов», которым будущий президент Украины обещал «взятку за содействие». Однако договориться не удалось. Янукович не доверял Порошенко. Тот «затаил обиду и ждал своего шанса», который выпал ему в ноябре 2013 года с началом Евромайдана.