Трамп: альянс США и Южной Кореи жизненно необходим

Альянс Южной Кореи и США жизненно необходим для мира и стабильности как в Азии, так и во всем мире. Об этом 26 июля по случаю Дня ветеранов Корейской войны сообщил президент США Дональд Трамп, заявление которого распространил Белый дом.

Глава США отметил, что прочный альянс, созданный в годы Корейской войны, закалён и подкреплён общим стремлением к свободе и глубокими узами дружбы.

По его словам, Южная Корея, некогда полностью разрушенная, теперь является одной из самых динамичных и экономически «процветающих демократий в мире» и одной из сильных и надёжных стран-союзниц Соединённых Штатов.

Президент США подчеркнул, что американские военные с гордостью служат бок о бок с коллегами из Южной Кореи.