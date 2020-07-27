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Альянс США и Южной Кореи необходим для мира и стабильности — Трамп 

ИА Regnum 23 минуты назад
Трамп: альянс США и Южной Кореи жизненно необходим
Фото: ТАСС
Альянс Южной Кореи и США жизненно необходим для мира и стабильности как в Азии, так и во всем мире. Об этом 26 июля по случаю Дня ветеранов Корейской войны сообщил президент США Дональд Трамп, заявление которого распространил Белый дом.
Глава США отметил, что прочный альянс, созданный в годы Корейской войны, закалён и подкреплён общим стремлением к свободе и глубокими узами дружбы.
По его словам, Южная Корея, некогда полностью разрушенная, теперь является одной из самых динамичных и экономически «процветающих демократий в мире» и одной из сильных и надёжных стран-союзниц Соединённых Штатов.
Президент США подчеркнул, что американские военные с гордостью служат бок о бок с коллегами из Южной Кореи.
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В мире , Азия , Армия , Ближний Восток , Конфликты , Оружие , США , Дональд Трамп , Южная Корея
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