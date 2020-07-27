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Украинские власти отчитались о закрытии ночных клубов во время карантина 

Lenta.ru 1 час назад
Украина закрыла ночные клубы во время карантина
Фото: Reuters
Украинские власти отчитались о закрытии ночных клубов во время карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. Об этом в понедельник, 27 июля, сообщает «Страна.ua».
Президент Владимир Зеленский провел совещание по борьбе с коронавирусом.

«В Министерстве внутренних дел сообщили, что из-за нарушения условий карантина закрыли 37 ночных клубов», — заявил офис главы государства.

Зеленский подчеркнул, что руководители заведений лично несут ответственность за здоровье посетителей.

«Сегодня ответственность за здоровье лежит на каждом владельце бизнеса, директоре заведения, менеджере, посетителях. Каждый несет ответственность за то эпидемическое состояние, в котором будет находиться страна в ближайшее время», — сказал он.

По последним данным, на Украине с начала пандемии коронавирус выявили у 65 тысяч человек. Умерли 1616 пациентов, выздоровели 36122. Адаптивный карантин в стране продлили до конца лета.
В мае мэр Киева Виталий Кличко пожаловался в полицию на работу ночных клубов во время карантина, назвав это пиром во время чумы.
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Комментарии
В мире , Виталий Кличко , Владимир Зеленский , МВД
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