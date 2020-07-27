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ВОЗ созовет чрезвычайный комитет из-за коронавируса

Артём Кульша
21 минуту назад
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Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) переоценит ситуацию с распространением коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире. Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.
ВОЗ созовет чрезвычайный комитет из-за коронавируса
Фото: ТАССТАСС
В декабре, как сообщал «Рамблер», в Китае началась вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 16,2 миллиона человек.
Сегодня Гебреисус провел пресс-конференцию в Женеве. В ходе нее он напомнил, что 30 июля исполнится ровно шесть месяцев с тех пор, как ВОЗ объявила вспышку коронавирусной инфекции чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного масштаба.
Генеральный директор ВОЗ сообщил, что правила требуют, чтобы он вновь собрал чрезвычайный комитет, чтобы тот переоценил ситуацию с распространением коронавирусной инфекции и дал ему новые советы.
На прошлой неделе ученые из Миннесотского университета (США) заявили, что коронавирусная инфекция никогда не будет побеждена полностью, потому что вызывающий ее вирус адаптируется к человеческому организму, а вакцина не даст людям долговечный иммунитет.
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В мире,ВОЗ
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