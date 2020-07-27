Кремль прокомментировал разговор Путина и Зеленского

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, телефонный разговор президентов России и Украины носил конструктивный характер. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщал «Рамблер», телефонный разговор между главами России и Украины состоялся 26 июля. По данным пресс-службы Кремля, в ходе разговора, состоявшегося по инициативе украинской стороны, «были обсуждены различные аспекты урегулирования внутриукраинского кризиса». В офисе президента Украины уточнили, что были затронуты темы разминирования и разведения сил и средств в Донбассе.

Сегодня представитель Кремля рассказал об атмосфере во время телефонного разговора Владимира Путина и Владимира Зеленского