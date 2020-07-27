Кремль прокомментировал разговор Путина и Зеленского

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В Кремле прокомментировали разговор Путина и Зеленского 

Алиса Селезнёва 27 минут назад
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, телефонный разговор президентов России и Украины носил конструктивный характер. Об этом пишет ТАСС.
Как сообщал «Рамблер», телефонный разговор между главами России и Украины состоялся 26 июля. По данным пресс-службы Кремля, в ходе разговора, состоявшегося по инициативе украинской стороны, «были обсуждены различные аспекты урегулирования внутриукраинского кризиса». В офисе президента Украины уточнили, что были затронуты темы разминирования и разведения сил и средств в Донбассе.
Сегодня представитель Кремля рассказал об атмосфере во время телефонного разговора Владимира Путина и Владимира Зеленского.

«Что касается атмосферы разговора, то она была конструктивная, деловая, и разговор был содержательным», — пояснил Песков.

В мире , Видео , Политика , Владимир Зеленский , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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