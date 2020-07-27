Главная соперница Лукашенко выступила за белорусизацию 

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская опубликовала предвыборную программу, в которой выступила за белорусизацию. Документ доступен на официальном сайте главной соперницы президента Александра Лукашенко на предстоящих выборах.

Тихановская заявила о важности развития образования на белорусском языке. В качестве одной из задач она назвала учреждение национального университета с белорусским языком преподавания в качестве основного.

В образовании ставка будет сделана на выполнение страной дорожных карт Болонского процесса, а также признание качества дипломов белорусских вузов на международном рынке труда. В программе также выборность ректоров академическим сообществом вуза, создание независимых организаций студенческого самоуправления, отмена обязательной отработки по распределению, дискриминационных положений «закона об отсрочках».

Ранее в интервью «Ленте.ру» один из лидеров оппозиции Валерий Цепкало, которого ЦИК Белоруссии отказался зарегистрировать кандидатом в президенты, поделился мнением о белорусизации и русском языке. По его словам, русский и белорусский языки являются достоянием народа, поэтому их необходимо развивать.

В Белоруссии 9 августа состоятся президентские выборы. Лукашенко считает, что в стране хотят устроить революцию. Он жаловался на иностранное вмешательство в предвыборную кампанию со стороны «зарубежных кукловодов». При этом президент предупредил, что республика может лишиться части своей территории и вернуться к границам 1921 года.