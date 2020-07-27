Все новости на карте

Автор сербского издания «Печат» Боян Билбия проанализировал «противоречивые» обвинения западных СМИ в адрес России : с одной стороны, они называют Россию слабой, но в то же время считают ее главной угрозой и требуют новых санкций.

Билбия обратил внимание на заявления американского дипломата Хала Брендса. В своей недавней статье для польского сайта «Форсал» Брендс заявил, что Запад недооценивает Россию и ее президента, готового идти на большие риски ради «геополитических достижений».

Билбия отметил, что Брендс в своих материалах использует риторику холодной войны и вместе с другими западными экспертами формирует позицию общественности в европейских странах. Билбия заявил, что американский дипломат не упоминает главные цели России: нейтрализацию агрессивного расширения НАТО и борьбу с направленными против России действиями США в Европе.

«Умалчивается и о том, что Москва считает европейские страны потенциальными союзниками и партнерами», — подчеркнул Билбия.

Брендс утверждает, что Кремль хочет обострить кризис либеральной демократии с помощью дезинформации и вмешательства в выборы.

«И снова встает вопрос: как такая слабая Россия может провоцировать разногласия и подрывать выборы внутри «сильного и демократического Запада»? Или Запад не так уж силен, как представляется, или Россия не так слаба, раз у нее получается подобное?» — поинтересовался Билбия.

Заявления Брендса он назвал «надуманными» и заявил, что дипломат пытается таким способом запугать Европу Россией, чтобы сохранить покорность европейцев перед Вашингтоном.

Билбия отметил, что США не дают Европе принимать самостоятельных решений, это продемонстрировали санкционные скандалы вокруг «Северного потока-2» и «Турецкого потока». Автор отметил, что Россия преследует собственные интересы и не должна попадать под санкции только из-за несоответствия интересам американцев.

Автор обратил внимание, что «слабой России» удалось построить в Европе три газопровода вопреки давлению США. Также он удивился, что «слабую Россию» могут считать угрозой НАТО.

«Путин каждый день демонстрирует, что с Россией можно говорить только как с равной, а на «серьезные угрозы» Запада реагирует в основном с юмором и смехом», — написал Билбия.

Как писал «Рамблер», ранее о российской угрозе заявил британский писатель и историк Оуэн Мэтьюз. По его мнению, президент Владимир Путин помогает Западу самоуничтожиться.

В своей статье для The Spectator Мэтьюз заявил, что Кремль и российские тролли пытаются преувеличить проблемы Запада, используя для этого разные поводы, в том числе движение Black Lives Matter. Он отметил, что в ФБР предупреждают о все более и более опасных информационных атаках России.