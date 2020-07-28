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Десятки мигрантов сбежали из карантинного центра на Сицилии 

Lenta.ru и ещё 5 1 час назад
Десятки мигрантов сбежали из карантинного центра на Сицилии
Фото: Antonio Parrinello / Reuters
Несколько десятков иммигрантов сбежали из лагеря на Сицилии, куда их поместили для отбывания 14-дневного карантина, обязательного по прибытии в Италию. Об этом сообщает The Local.
Сообщается, что инцидент произошел в специально устроенном лагере в Порто-Эмпедокле на западном побережье острова. Около пяти сотен мигрантов были вынуждены жить в палатке без окон, рассчитанной на 100 человек.
Это уже второй подобный случай за последнее время: сообщается, что за два дня до этого почти 200 человек устроили побег из другого сицилийского миграционного центра, где они находились на карантине.
Представители властей сообщили, что почти всех беглецов удалось отыскать. Их протестировали на наличие коронавируса SARS-CoV-2, ни у кого из них инфекция не выявлена. Как уточняет издание, основная масса мигрантов, прибывающих в Италию, особенно на острова Лампедуза и Сицилия — выходцы из Туниса.
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В мире , Происшествия , Мигранты , Италия , Сицилия
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