США перестали считать РФ главным соперником

Как говорится в материале, Вашингтон отмечает всё более воинственные угрозы и требования со стороны Пекина. Определённые круги в США сейчас рассчитывают на объединение с Россией для противостояния Китаю.

По мнению автора материала, Россия и Китай усилили взаимодействие на фоне западных санкций. Экс-служащий Пентагона Элбридж Колби считает, что Вашингтону следует снизить количество раздражителей в отношениях с Москвой, чтобы стало возможным охлаждение её отношений с Пекином.