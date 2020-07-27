РФ призвали провести «ядерную красную линию» 

Доктор военных наук Константин Сивков в издании «Военно-промышленный курьер» заявил , что уничтожение даже одной российской подводной лодки стратегического назначения должно рассматриваться властями как посягательство на ядерные силы страны и знак к началу активных боевых действий. Таким образом, по его словам, удастся решить проблему обеспечения боевой устойчивости ракетных подводных крейсеров.

Заявление о важном условии, нарушение которого должно спровоцировать начало ядерной войны, необходимо сделать официально, уверен эксперт. Он подчеркнул, что новая редакция «Основ государственной политики в области ядерного сдерживания» позволяет прочертить «ядерную красную линию».

«Уничтожение даже одного нашего ракетного крейсера должно рассматриваться как неприемлемый удар по нашим СЯС (стратегическим ядерным силам), по итогам которого мы переходим к полномасштабному применению ядерного оружия», — пояснил Сивков.

При этом он отметил, что уничтожением подлодки может считаться невыход на плановый сеанс связи, который происходит раз в несколько часов.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Константин Сивков объяснил суть «парализующего удара», которого придерживается США при атаке на другую страну. По словам эксперта, американские военные без применения ядерного оружия уничтожают важнейшие военные, политические и экономические объекты противника, в результате чего тот лишается возможности нанести ответный удар, а его экономическая система разрушается.