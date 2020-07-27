Покупательницы подрались из-за туалетной бумаги

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Три посетительницы супермаркета подрались в Австралии . Причиной конфликта стала туалетная бумага.

Потасовка произошла в одном из магазинов городка, расположенного недалеко от Сиднея . Там мать и дочь решили отовариться туалетной бумагой. Но другая покупательница, заметив полную тележку средств индивидуальной гигиены, посчитала, что женщины набрали слишком много рулонов. Спор австралиек перерос в отчаянную драку, которую сняли на видео.

В итоге поход в магазин обернулся судебным разбирательством. Двух женщин, отстаивавших свое право на покупку туалетной бумаги, приговорили к условному сроку.