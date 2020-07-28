Стало известно о массовом голоде среди детей из-за пандемии 

Введенные из-за пандемии коронавируса ограничения в некоторых странах отрезали деревни от продовольствия и медицинской помощи, из-за начавшегося массового голода в мире ежемесячно умирает 10 тысяч детей. Об этом пишет Associated Press.

Так, в Буркина-Фасо хронически не доедает каждый пятый ребенок. Цены на продукты питания в стране резко выросли и 12 из 20 миллионов человек не хватает еды. Из-за введенных ограничений и без того голодающие общины оказались отрезанными от рынков и не могут заниматься продажей овощей в таких же количествах, как раньше. В результате людям нечем кормить детей. С этой бедой, в частности, столкнулся Якуаран Бу. Раньше он продавал лук, чтобы купить семена и удобрения, но затем рынки закрылись. Теперь он беспокоится, что в этом году у его семьи не будет достаточно еды, чтобы накормить дочь. Мужчина боится, что младенец может умереть — за месяц 2,5-килограммовая девочка потеряла половину своего веса. Мать не может ее кормить, поскольку сама недоедает. Якуаран боится, что ребенок может умереть от голода.

Кроме того, по данным ООН , каждый месяц более 550 тысяч новых детей страдают от истощения. За год их число выросло на 6,7 миллиона и достигло 47 миллионов. Истощение может повредить как их физическому, так и психическому состоянию. «Влияние кризиса, вызванного COVID, на продовольственную безопасность отразится в течение многих лет», — заявил глава отдела питания Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), доктор Франческо Бранка.

Издание отмечает, что все больше семей от Латинской Америки до Южной Азии и Африки страдают от недостатка еды. Согласно аналитическим данным, в течение первых 12 месяцев с начала пандемии от голода погибнет еще около 128 тысяч детей младшего возраста. Голод настиг Венесуэлу, откуда в соседние страны тянутся безработные люди, поскольку их зарплаты на родине обесценились из-за инфляции. Как рассказал врач Франсиско Нието, из-за карантина перестал работать приют для истощенных детей, поэтому их приходится возвращать в семьи, которые не способны их прокормить.

В Афганистане из-за ограничений на передвижение родители так же не могут отвезти своих истощенных детей в больницы. Количество случаев недоедания среди афганских детей, по данным ЮНИСЕФ, с начала года выросло на 13 процентов и достигло 780 тысяч. На грани голода оказался и Йемен. Однако хуже всего ситуация складывается в африканских странах к югу от Сахары, в частности, в Судане.

Ранее в международной благотворительной организации Oxfam предрекли, что страны мира могут столкнуться с высокой смертностью людей от голода из-за пандемии коронавируса. Согласно ее докладу, «кризис голода» может повлечь за собой большее число умерших, чем сама инфекция. Так, эксперты считают, что к концу 2020 года от отсутствия или недостатка еды будут погибать около 12 тысяч человек в день, в том время как самым смертоносным днем пандемии было 17 апреля, когда зарегистрировали 8890 смертей.

По данным проекта Университета Джона Хопкинса на утро 28 июля, в мире коронавирусом заражены 16 426 919 человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил около 225 тысяч. За весь период пандемии скончались 653 353 инфицированных, более 9,5 миллиона человек выздоровели. По информации оперативного штаба по контролю и мониторингу распространения инфекции в России, в стране за прошедшие сутки зафиксировали 5395 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Всего с начала пандемии в России выявили 823 515 случаев коронавируса, 13 504 летальных исхода, 612 217 выздоровлений.