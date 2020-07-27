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«Ребята, ваша линия фронта в Карабахе, а не в Саларьево» 

Алиса Селезнёва 14 минут назад
Драки между армянами и азербайджанцами в Москве должны пресекаться, а конфликтующим сторонам стоит вспомнить, что «линия фронта в Карабахе». Об этом заявил автор Telegram -канала «Сыны Монархии».
Как писал «Рамблер», после обострения ситуации на границе Армении и Азербайджана конфликты между уроженцами двух стран начали происходить в России. Появились сведения о вспыхивающих в столице массовых драках между армянами и азербайджанцами.
«Забавно, что основные бои армяно-азербайджанского конфликта разворачиваются в ресторанах и на овощебазах Москвы, а также на улицах Лос-Анджелеса, но никак не в Карабахе (Нагорный Карабах — спорная территория между Арменией и Азербайджаном. — Прим. ред.)», — отметил автор Telegram-канала «Сыны Монархии».
Блогер подчеркнул, что жители Москвы вынуждены наблюдать «отвратительные межнациональные потасовки на дорогах, погромы ресторанов и рынков».
Он также напомнил, что, когда начался конфликт в Донбассе, в России «не громили украинские корчмы, не обливали борщом украинский культурный центр на Арбате и не сжигали сало с галушками на Сенной».
«Ку-ку! Ребята, ваша линия фронта в Карабахе, а не в Саларьево или на Ленинском», — подчеркнул автор Telegram –канала.
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В мире , Видео , Москва
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