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«Выборы вторичны», а хлеб будет нужен всегда» 

Павел Тиунов и ещё 7 39 минут назад
Лукашенко поставил уборку урожая выше президентских выборов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил важность уборочной кампании в стране, поставив ее выше выборов нового главы государства, сообщает ТАСС. По его словам, «выборы вторичны», а «хлеб будет нужен всегда».
Громкое заявление политик сделал в ходе рабочей поездки в Несвижский район Минской области. Он подчеркнул, что в настоящее время все силы должны быть брошены на уборку урожая.
«Выборы выборами, а кушать все хотят», — приводит агентство слова белорусского лидера.
При этом Лукашенко выразил опасение, что повторится ситуация времен 90-х годов прошлого века, когда «в Минске было на три дня муки, чтобы хлеб испечь». Президент подчеркнул, что восполнение резервов должно произойти во что бы то ни стало. По оценкам экспертов, урожай в 2020 году должен составить около 9,5 миллиона тонн зерновых культур.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Александр Лукашенко заявил, что «наелся президентской доли». По его словам, выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства на очередных выборах его заставил тот факт, что он всю жизнь отдал на строительство Белоруссии.
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В мире , Видео , Политика , СНГ , Александр Лукашенко , ИТАР-ТАСС
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