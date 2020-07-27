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Лукашенко считает, что уборочная кампания для Белоруссии важнее президентских выборов 

ТАСС и ещё 5 48 минут назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для страны сейчас уборочная кампания важнее предстоящих президентских выборов. Такое мнение он высказал в понедельник во время поездки в Несвижский район Минской области.
"Выборы выборами, а кушать все хотят. Поэтому главное должно быть сосредоточено здесь [в полях на сборе урожая]. Выборы — это уже вторично", — сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.
По мнению главы государства, кто бы ни был на посту президента или губернатора, хлеб будет нужен всегда.
"И не дай бог повторить 1990-е годы, когда в Минске было на три дня муки, чтобы хлеб испечь. Поэтому чего бы нам ни стоило, этот хлеб нужно взять и восстановить резервы", — подчеркнул глава государства.
По его словам, урожай зерна в Белоруссии в 2020 году с учетом кукурузы должен составить не менее 9,5 млн тонн.
"Когда мы говорим о том, что мы 8 млн тонн зерна должны собрать, надо подчеркивать, что колосовых. Еще 1,5 млн тонн — зерна кукурузы. В общем, 9,5 млн тонн зерна в этом году — это минимум, который должны взять", — сказал Лукашенко. Он отметил, что собрать больший урожай выгодно и самим аграриям, ведь сейчас не так, как было в советские времена, когда "больше получил — больше забрали". "Никто ничего не забирает. Вы еще сами будете стремиться, чтобы продать. Самые лучшие покупатели — это те, кто производят мясо и молоко", — сказал Лукашенко.
Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа.
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Комментарии 9
В мире , Видео , Политика , СНГ , Александр Лукашенко
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