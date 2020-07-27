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Раскольники захватили храм канонической УПЦ на Украине 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
Раскольники захватили храм на Украине
Фото: РИА Новости
Активисты так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в честь Покрова Божией Матери в селе Новоживотове Винницкой области, сообщил Союз православных журналистов Украины.
«Активисты раскольнической структуры ворвались в храм. Находящаяся на месте инцидента полиция ничего не делала», — передает ТАСС сообщение протоиерея Дмитрия Цмокало.
Священнослужитель уточнил, что полиция пропустила сторонников ПЦУ в храм, но не пустила туда же верующих канонической церкви. Протоиерей подчеркнул, что прихожане канонической церкви придерживались соглашения и не входили на территорию храма, однако представители раскольников дважды нарушили эту договоренность.
Отмечается, что раскольники установили свои замки на дверях в храм, после чего разошлись.
Напомним, в январе 2019 года парламент Украины принял закон о лишении УПЦ храмов.
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В мире , Украина , РПЦ , Верховная Рада , ИТАР-ТАСС
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