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Пока вы спали: ВТО вступилась за Россию 

Алиса Селезнёва 47 минут назад
Пока вы спали: ВТО вступилась за Россию
Фото: РИА Новости
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ВТО поддержала Россию в ключевом споре с ЕС

Третейская группа Всемирной торговой организации (ВТО) встала на сторону России в споре с ЕС по «энергокорректировкам». Об этом пишет «Коммерсант».
По данным издания, завершился длившийся почти 30 лет спор по методологии корректировки затрат. В ЕС не учитывались издержки российских предприятий на покупку сырья и электроэнергии, они корректировались с учетом европейских показателей.
Таким образом, заградительным пошлинам подвергался экспорт российских сварных труб и нитрата аммония. Само рассмотрение иска России в ВТО заняло почти четыре года и у ЕС есть право подать апелляцию.

Иностранцы раскритиковали военно-морской парад в Санкт-Петербурге

В параде в честь дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге 26 июля принял участие президент России Владимир Путин. В мероприятии были задействованы 200 военных кораблей, а российский лидер пообещал еще 40, оснащенных гиперзвуковым оружием, пишет Daily Mail.
При этом в комментариях к записи иностранцы, в том числе британцы и датчане, раскритиковали российские корабли, назвав их «ржавыми реликвиями советских времен», и поинтересовавшись, зачем России суда, оснащенные гиперзвуковым оружием, «в чем именно был смысл» их создания.

Россию не пускают в G7

Возможности восстановления «Большой восьмерки» (G8) с участием России в настоящее время нет. Об этом Rheinische Post заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.
«Я не вижу (такой. — Прим. ред.) возможности», — пояснил дипломат, подчеркнув, что Россия не может быть принята обратно, пока не будет урегулирована ситуация на Украине и не решен вопрос с территориальной принадлежностью Крыма.

Авиакомпаниям разрешили чартерные рейсы в Турцию

С 10 августа власти России разрешат выполнение чартерных рейсов из российских городов в Турцию. Летать в Анталью, Даламан и Бодрум будут авиакомпании «Победа», S7, Nordwind, Azur Air и «Уральские авиалинии», пишет газета «Известия».
При этом источник издания в отрасли пояснил, что пассажиропоток на международных линиях был бы существенно больше, если бы власти предупредили о возобновлении полетов за месяц. Также на спрос повлияет ограниченное число аэропортов, из которых будут осуществляться рейсы.

В России ввели уголовную ответственность за нелегальный техосмотр

С 27 июля в России ужесточили наказание за проведение техосмотра без аккредитации Российского союза автостраховщиков. Об этом сообщает «Коммерсант».
По данным издания, такое преступление будет наказываться штрафом в размере до 300 тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо арестом на срок от двух до шести месяцев.
В Минэкономики считают, что нововведение поможет сократить число ездящих по дорогам автомобилей, не отвечающих требованиям безопасности. А участники рынка уверены, что, если не поставить под контроль деятельность страховых агентов, то закон в полной мере не заработает.
Видео дня. Блогерка обвинила Гошу Куценко в домогательствах
Комментарии 7
В мире , Владимир Путин , ВТО , Авиакомпания "Победа" , ЕС , АК S7 , Уральские авиалинии , Минэкономразвития , газета "Известия"
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