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В Китае коронавирус распространился в пяти регионах 

Газета.Ru и ещё 12 40 минут назад
Новые очаги COVID-19 распространились по Китаю
Фото: Reuters
В Китае коронавирус, очаг которого нашли в городе Далянь на северо-востоке страны, распространился еще в пять регионов, пишет агентство "Синьхуа" со ссылкой на медицинские службы.
Один из случаев обнаружили в Пекине, где власти до этого смогли взять под контроль новый очаг заболевания. Еще один бессимптомный заразившийся обнаружен в центре провинции Фуцзян городе Фучжоу, из-за чего власти введут "режим военного времени".
Всего в Китае коронавирусом за сутки заразились 102 человека, у 34 из которых нет симптомов. Это самый высокий показатель с апреля.
Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных достигло 16 млн, умерли больше 650 тысяч человек.
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В мире , Другое , Новости регионов , Коронавирус , ВОЗ , Синьхуа , Далянь , Китай
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