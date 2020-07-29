Новые очаги COVID-19 распространились по Китаю

В Китае коронавирус, очаг которого нашли в городе Далянь на северо-востоке страны, распространился еще в пять регионов, пишет агентство "Синьхуа" со ссылкой на медицинские службы.
Один из случаев обнаружили в Пекине, где власти до этого смогли взять под контроль новый очаг заболевания. Еще один бессимптомный заразившийся обнаружен в центре провинции Фуцзян городе Фучжоу, из-за чего власти введут "режим военного времени".
Всего в Китае коронавирусом за сутки заразились 102 человека, у 34 из которых нет симптомов. Это самый высокий показатель с апреля.
Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных достигло 16 млн, умерли больше 650 тысяч человек.