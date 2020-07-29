Новые очаги COVID-19 распространились по Китаю

Китае коронавирус, очаг которого нашли в городе Далянь на северо-востоке страны, распространился еще в пять регионов, пишет агентство "Синьхуа" со ссылкой на медицинские службы.

Один из случаев обнаружили в Пекине, где власти до этого смогли взять под контроль новый очаг заболевания. Еще один бессимптомный заразившийся обнаружен в центре провинции Фуцзян городе Фучжоу, из-за чего власти введут "режим военного времени".

Всего в Китае коронавирусом за сутки заразились 102 человека, у 34 из которых нет симптомов. Это самый высокий показатель с апреля.