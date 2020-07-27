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Главная соперница Лукашенко заявила о желании жарить котлеты вместо власти 

Lenta.ru и ещё 1 46 минут назад
Соперница Лукашенко захотела жарить котлеты вместо власти
Фото: AP
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выступила на митинге в Гомеле и рассказала о том, какой мечтает видеть страну. Об этом сообщает Tut.by.
По словам главной соперницы президента Александра Лукашенко, первыми пунктами ее предвыборной кампании являются освобождение всех политзаключенных и проведение новых, справедливых выборов.
«Все вы знаете: Светлана Тихановская не политик, у меня нет программы изменения Белоруссии, но она есть у мужчин, которые не были допущены к предвыборной гонке. Мне не нужна власть. Я хочу детей, мужа и дальше жарить свои котлеты», — заявила Тихановская о своем желании.
По ее словам, белорусы должны голосовать за Тихановскую не как за политика, а как за грядущие перемены и честные выборы.
По приблизительным оценкам, поддержать лидеров объединенного штаба оппозиции вышли около 10 тысяч жителей Гомеля.
24 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти не хотели бы прибегать к использованию вооруженных сил во время возможных протестных акций в стране, «но всякое может быть». Он пообещал, что солдаты воинских частей в Марьиной Горке и столичном Уручье не допустят эскалации внутри страны.
Лукашенко считает, что в Белоруссии хотят устроить революцию. Он жаловался на иностранное вмешательство в предвыборную кампанию со стороны зарубежных «кукловодов». При этом президент предупредил, что республика может лишиться части своей территории и вернуться к границам 1921 года.
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Комментарии 1
В мире , СНГ , Александр Лукашенко , Гомель
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