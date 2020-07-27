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Названа дата запуска чартеров из РФ в Турцию 

Павел Тиунов 52 минуты назад
Названа дата запуска чартеров из РФ в Турцию
Фото: РИА Новости
Чартерное авиасообщение между Россией и Турцией планируется возобновить с 10 августа, сообщают «Известия» со ссылкой на источник в Росавиации.
Речь идет о полетах на популярные курорты: Анталью, Даламан, Бодрум, поясняют журналисты. Чартерными перевозками займутся авиакомпании «Уральские авиалинии», «Победа», S7, Nordwind и Azur Air.
При этом аналитики, опрошенные изданием, полагают, что пассажиропоток в Турцию будет относительно небольшим по двум причинам: небольшая глубина продаж и ограниченный список российских городов, из которых разрешен вылет на турецкие курорты.
Специалисты подчеркивают, что подстегнуть спрос на полеты за рубеж можно было бы, объявив о возобновлении международного авиасообщения хотя бы за месяц. В конце июля большинство россиян, уже не надеясь на открытие границ, выбрали отдых внутри страны.
Ранее, как сообщал «Рамблер», представители Росавиации сообщили, что с 1 августа возобновляются регулярные рейсы в Лондон, Стамбул Анкару и на остров Занзибар.
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В мире , Общество , Росавиация , АК S7 , Уральские авиалинии , газета "Известия" , Турция
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