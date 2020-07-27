Зафиксирована вспышка нового агрессивного вируса

Вьетнамские медики зафиксировали вспышку инфекции, вызванную новым, ранее неизвестным типом коронавируса, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства Вьетнама. Отмечается, что вирус гораздо опаснее своих предшественников.

Новый тип инфекции был обнаружен в городе Дананг и ближайших к нему провинциях. Отмечается, что причиной заболевания стал новый тип коронавируса, который на поверку оказался более опасным и агрессивным: он активнее передается и быстрее приводит к ухудшению общего состояния носителя.

В настоящее время известно о четырех случаях заражения. В двух из них инфицированных уже подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Исследователи полагают, что вирус мог попасть в страну вместе с нелегальными мигрантами или инфекция мутировала в одной из местных больниц.

Ранее, как сообщал «Рамблер», эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян назвал маловероятным возникновение второй волны распространения коронавирусной инфекции в России. Он подчеркнул, что повторение истории скорее всего произойдет в тех странах, где карантинные меры соблюдались менее жестко.