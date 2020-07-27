«Убийца» Крымского моста оказался подделкой

Спецы российской оборонки проанализировали украинские видео пусков Р-360 и сами поразились увиденному

Политический Киев полон сладостных предчувствий скорого украинского реванша на Черном море. Главным аргументом для надежд истосковавшихся по военным успехам «патриотов» являются посулы властей этой страны буквально до конца нынешнего лета принять на вооружения Военно-Морских сил Украины береговой противокорабельный ракетный комплекс РК-360МЦ «Нептун».

Во всяком случае, в мае 2020 года, вскоре после последних на сегодняшний день испытаний этой ракеты на морском полигоне Алибей под Одессой, генеральный директор конструкторского бюро «Луч» (именно в нем создается это новое оружие) Олег Коростылев уверенно заявил, что в течение полутора-двух месяцев все формальные процедуры будут пройдены. А так, если верить, Коростылеву на слово, работа над РК-360МЦ «Лучом» в рекордно короткие сроки успешно завершена.

И хотя «Нептун» все же еще не стал полноценным оружием, поскольку даже не принят на вооружение, на словах военные и политические руководители Украины уже размахивают им как реальной боевой дубиной. Так, свеженазначенный командующий Военно-Морскими силами Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа грозно сводит брови, поглядывая в сторону России : «Мы готовимся. Все рассказать не могу, но вот вам маленький факт. Дальность ракетного комплекса "Нептун" позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю . Вот там и посмотрим».

Словом, «в железе» ни одного комплекса «Нептун» у Украины еще нет, но «пляски с бубнами» в Киеве и в Одессе идут оглушительные. Очень похоже — исключительно в пропагандистских целях, для вдохновения собственного приунывшего от экономическх и прочих невзгод населения.

Что более или менее определенно известно о судьбе «Нептуна» на сегодняшний день? Испытания комплекса под Одессой стартовали 22 марта 2016 года. Январь 2018 года — бросковое испытания ракеты, проверка работы стартового и маршевого двигателей.

В декабре того же года — проверка дальности полета ракеты, управления и точности наведения. Как утверждает упомянутый выше пан Коростылев, уничтожена цель на расстоянии 280 км.

5 апреля 2019 года — очередные испытания ракеты и проверка работы пусковой установки на базе автомобиля КрАЗ. Руководство испытаниями заявило, что ракета пролетела 225 км по сложной траектории, снижаясь с 300 до 10 метров.

В 2020 году испытательные пуски ракет Р-360 без боевой части были произведены по морским целям 2 апреля (пуск на дистанцию около 75 км), 25 апреля (два пуска), 27 мая (пуск на дистанцию около 100 км). Наконец, залповый пуск двух ракет 29 мая (по двум целям на дистанциях 85 и 110 км).

17 июня 2020 года впервые осуществлен двойной залповый пуск противокорабельной ракеты Р-360 со штатной боевой частью по двум морским целям (лихтерам-мишеням) на дистанции 80 км. Заявлено, что обе цели поражены. Но все это сопровождалось просто удивительными вещами.

Во-первых, сразу после последнего июньского пуска телерадиокомпания ВМСУ «Бриз» распространила некое невразумительное видео. На нем можно четко разглядеть всего две вещи: пуск одной из ракет с мобильной пусковой установки и объятия разработчиков и военных под маскировочной сеткой как будто после известия по радио, что ракета угодила куда следовало. Ни кадров полета над морем, ни момента поражения судна-мишени отчего-то заинтересованным украинским зрителям не показали. Хотя было заявлено, что ход испытаний с воздуха контролировался парой истребителей Су-27. Их пилоты обязаны были вести видеосъемку на всем маршруте. Иначе зачем летали?

Во-вторых, вскоре бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов на своей страничке в соцсетях разместил фото плавучей мишени, по которой, как утверждают в Киеве, успешно отстрелялись Р-360. В ржавом борту старой баржи на самом деле видна рваная надводная пробоина. Но — на удивление скромных размеров, если ракета действительно попала в нее вместе со штатной боевой частью. Потому что при весе в 150 килограммов взрывчатого вещества та боевая часть должна была бы просто разворотить борт баржи, если не разломить судно пополам.

Один из озадаченных обитателей Интернета под ником alvlazhi так и написал: «Взрыв на рубль, повреждения на копейку. Странно».

Редакции «СП» тоже многое в тех украинских испытания показалось необъяснимым. Но лишь до тех пор, пока к нам со своим документальным расследованием не обратился советник по безопасности генерального директора одной из крупных российских оборонных организаций капитан 1 ранга запаса Юрий Трифоненков. Если в двух словах: Трифоненков уверен, что видео испытаний «Нептуна» смонтировано в Киеве. Причем — по-дилетантски, буквально «на коленке».

Зачем было монтировать? Очевидно, объяснение может быть единственное: возможно, немалые бюджетные деньги на работу над проектом, как часто бывает — «сожраны». А боеспособной ракеты как не было, так и нет. Отвечать за это, видимо, никому на Украине не хочется.

Ниже — краткие выводы капитана 1 ранга Трифоненкова, выпускника Высшего военно-морского училища имени Фрунзе 1987 года, на основе его собственного опыта службы и опубликованных на Украине материалов:

— Создание современной противокорабельной ракеты — это очень сложная инженерная задача, которую смогли решить очень малое количество стран. Сделать космическую ракету легкого класса, пожалуй, проще.

— ГосМКБ «Вымпел» им. И. И. Торопова;

— «ГосМКБ „Радуга“ им. А. Я. Березняка;

— ГНПП „Регион“;

— Завод „Красный гидропресс“;

— МКБ „Искра“ им. И. И. Картукова;

— „Салют“;

— Тураевское МКБ „Союз“

— Уральское проектно-конструкторское бюро „Деталь“;

— ЦКБ автоматики;

— АНПП „Темп Авиа“;

— Азовский оптико-механический завод;

— ГосНИИ машиностроения;

— КБ Машиностроения;

— НИЦ АСК;

— ТРВ-инжиниринг;

— Звезда-Стрела;

— Таганрогский литейный завод;

— ПО „Стрела“;

— ПЗ „Машиностроитель“;

— НПО электромеханики;

— „Авангард“;

— УНИИКМ;

— ГНЦ РФ Концерн „МПО — Гидроприбор“;

— Верхнеуфалейский завод „Уралэлемент“;

— НИИ морской теплотехники;

— „Электротяга“;

— Концерн „Гранит-Электрон“;

— „Северный пресс“;

— „Равенство“;

— Завод им. А. А. Кулакова;

— „Равенство-Сервис“;

— Саратовский радиоприборный завод;

— Петровский электромеханический завод „Молот“.

Аналоги практически всех перечисленных предприятий на Украине отсутствуют. А создать их заново в государстве, где уже не могут сделать даже обычный миномет вряд ли возможно в обозримой перспективе.

Все видео и фотографии взяты мною с ресурсов украинских пропагандистов, которые, таким образом, вследствие собственного самонадеянного непрофессионализма сами себя и „сдали“. Интересующие меня фрагменты видео в программе ВегасПро поделены на отдельные кадры. Которые затем и подвергнуты подробному изучению.

Это стоп-кадр из видео о ракете „Нептун“, на котором видно, что ее крылья крепятся то ли на трех саморезах, то ли на трех болтах с потайной головкой.

Этот же элемент на советской еще противокорабельной ракете Х-35 „Уран“, с которого в Киеве фактически скопировали свою Р-360, закреплен сваркой. Но, так как корпус изготовлен из специальных сплавов, подобная сварка выполняется только в бескислородной среде, в специальной камере, заполненной инертными газами. Такие камеры есть в России. Наверное, в свое время были и на Украине. Но, похоже, в работоспособном состоянии их там не осталось. Вот и пришлось искать саморезы или болты.

Правда, в таком случае саморезы у украинцев оказались хорошими. Поэтому при выходе из пускового контейнера крылья у их ракеты Р-360, как следует из видео, сразу не отваливаются. Но лететь на них ракета точно не сможет, Скрепленные таким образом, нагрузку они не выдержат.

Если из опубликованного на Украине другого видео того же пуска взять фрагмент якобы прямого „попадания“ в морскую цель и разложить его на кадры, то тоже увидишь много интересного. На большой дистанции до баржи ракета летит гораздо левее цели.

Но потом, правда, каким то чудом умудряется в неё попасть.

При этом ракета вопреки законам природы совершенно „отказывается“ отбрасывать тень на воду.

Далее начинаются и другие „киноляпы“. При более крупном увеличении обнаруживаешь, что та область водной поверхности, на которой должна отражаться морская цель, подозрительно размыта. Да и сама мишень выглядит как не слишком аккуратно дорисованная к морскому фону. Поэтому думаю, что украинские операторы сняли только море. А уже потом их коллеги-мультипликаторы пририсовали и мишень, и ракету.

Продолжаем рассматривать эти „веселые картинки“. На следующем кадре ракета Р-360 попадает точно в центр мишени. Ракета, теперь внезапно возникшая тень от неё, мишень и её отражение в воде тоже выглядят как-то неестественно. Полагаю — пририсованы.

На следующем кадре Р-360 уже миновала мишень. Но мощная волна сжатого воздуха, сопровождающая полет летящей с околозвуковой скоростью ракеты, ударившись о высокий борт, почему-то не вызвала никакого возмущения на поверхности моря.

Далее ракета загорается от столкновения с мишенью, но продолжает долго лететь над морем. Падение Р-360 заснять оператору, сидящему, надо полагать в истребителе сопровождения, странным образом не удалось. Или это испытатели посчитали неважным обстоятельством. Что, согласитесь, странно для такой работы.

Для сравнения и размышлений: а вот как не по „мультяшному“ стреляет нашей ракетой Х-35 комплекса „Уран“, внешне похожей на украинскую новинку, российский корвет „Стойкий“ (Балтийский флот).

Ракета „Стойкого“, попав в морской артиллерийский щит, почему-то падает в воду сразу за ним, а не улетает в дальние дали. А какая ударная волна сопровождает пролет ракеты над щитом можно увидеть на видео.

По моему мнению, украинские „режиссеры“ рекламной видеокартины испытаний и установщики декораций заморачиваться не стали. На старую баржу еще советской постройки поставили обычные строительные леса, привязали их веревками и натянули.

Потом, как всегда на учебных ракетных пусках, на судне-мишени закрепили уголковые отражатели. Но не по краям баржи, как положено при имитации крупной цели, на которую не жалко потратить дорогую ракету. А по центру, на расстоянии не более 5 метров друг от друга.

В итоге на видеоизображении ракета и „пролетела“ прямо по центру мишени. Но на барже по центру оказались натянутые для прочности конструкции диагональные связи. Поэтому киевским „режиссерам“ пришлось дырку в сетке, изображающую прямое попадание, прорезать сбоку.

То, что, пролетев точно в указанную дырку и не задев строительные леса, массивная крылатая ракета все равно бы сбросила за борт всю эту шаткую конструкцию ударной волной, никто из создателей духоподъемного видео и работавших с ними „мультипликаторов“, скорее всего, просто не знал. И даже не задумывался.

Хотя сценаристу картины стоило бы заранее почитать о результатах испытаний ещё первых советских корабельных крылатых ракет типа КСЩ в 1957 году в районе Балаклавы. Там в качестве мишени использовали цитадель (центральную часть) недостроенного тяжелого крейсера „Сталинград“ (толщина брони: борт — 230−260 мм, палуба — 140−170 мм).

27 декабря 1957 года, пролетев 23 км, ракета попала в борт „Сталинграда“. В результате в месте попадания в борту появилось отверстие в форме восьмерки по силуэту ракеты. А на выходе образовалась пробоина площадью 55 м².

Но откуда в борту баржи все же появилась небольшая пробоина с загнутыми вовнутрь краями? Полагаю, киевские кинодеятели в своей „Саге о Нептуне“ от компьютерной графики перешли к батальным сценам с участием пиротехников. Те пиротехники просто заранее, еще до ракетного пуска, прикрепили заряд взрывчатки на краю палубы баржи-мишени за фальшбортом. И по команде подорвали, изображая прямое попадание Р-360. Поэтому и пробоина вышла так себе.

Из досье „СП“

В заключение — мнение известного военного эксперта полковника в отставке Коротченко: „Никаких ракет у них (у Украины — „СП“) нет и не будет в течение 10–15 лет ещё. Они осуществили несколько испытательных пусков массогабаритного макета, на котором отсутствует головка самонаведения… Пока что украинский „Нептун“ — это примерно, как палестинский „Кассан“. Палестинцы выпускают по Израилю такие ракеты самодельные, которые летят непонятно куда. И попадают непонятно куда. Примерно то же самое, уровень палестинской промышленности, нам демонстрирует и украинский оборонно-промышленный комплекс“.