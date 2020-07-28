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В Казахстане число жертв коронавируса достигло 793 

РИА Новости и ещё 7 2 часа назад
В Казахстане число жертв коронавируса достигло 793
Фото: РИА Новости
Число жертв коронавируса в Казахстане выросло на 208 за минувшую неделю, общее число летальных исходов в результате заражения COVID-19 достигло 793, сообщило во вторник министерство здравоохранения республики.
По состоянию на 20 июля в Казахстане было зафиксировано 585 смертей от коронавирусной инфекции. Минздрав практикует еженедельное обновление статистики по летальным исходам от COVID-19.

"Зарегистрированы 208 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции в Казахстане с 20 по 26 июля… Итого по Республике Казахстан зарегистрированы 793 случая с летальным исходом", — говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.

Наибольшее число смертей в результате заражения коронавирусом в отчетном периоде зарегистрировано в Карагандинской области и Алма-Ате — 56 и 38 случаев соответственно.
Общее число заражений коронавирусом в Казахстане превышает 84 тысячи, выздоровели более 54 тысяч человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16 миллионов случаев заражения, свыше 646 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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В мире , Ситуация в мире , Минздрав РФ , ВОЗ
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