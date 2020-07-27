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Сотрудники консульства США в Чэнду покинули здание 

News.ru и ещё 5 1 час назад
Сотрудники консульства США в Чэнду покинули здание
Фото: pixabay.com
Генеральное консульство США в городе Чэнду на юго-западе КНР закрылось по требованию МИД Китая.
По данным ЦТК, к 05:00 мск последний сотрудник покинул здание генконсульства, а из флагштока у ворот убрали американский флаг. Со стен здания и ограды вокруг территории также были сняты отличительные государственные знаки Соединённых Штатов.
21 июля Соединённые Штаты Америки потребовали от КНР закрыть в течение 72 часов генконсульство, расположенное на территории Хьюстона. МИД Китая в тот же день потребовал от Вашингтона закрыть дипмиссию США в Чэнду.
Госдеп подтвердил, что консульство в Чэнду прекратило работу, сообщило агентство Associated Press (АP).
Как писал NEWS.ru ранее, Китай выразил протест США из-за того, что представители американских властей вторглись в китайское консульство в Хьюстоне, после того как его покинули дипломаты.
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В мире , МИД , Госдеп США , Associated Press , Китай , США
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