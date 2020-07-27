Ким Чен Ын почтил память погибших в Корейской войне солдат

Особая дата. Северная Корея с размахом отмечает День Победы. Страна вспоминает кровопролитную войну на корейском полуострове в начале 50-х годов, передает «МИР 24».
Глава государства посетил мемориальное кладбище, возложил цветы и заявил: подвиг солдат страна будет помнить вечно. Ряду военачальников Ким Чен Ын вручил наградные пистолеты. Вспоминают своих товарищей и простые ветераны: автобусами их развозят по местам боевой славы.
Сражения на полуострове шли три года с переменным успехом. Войска Севера, которым помогали китайские и советские специалисты, дважды захватывали Сеул. Однако частям ООН ценой больших потерь удалось вернуть свои позиции. В составе международной миссии принимали участие 17 стран, в том числе — США, Франция, Турция. Боевых действий нет уже почти 70 лет, при этом формально КНДР и Южная Корея все еще в состоянии войны. Обе страны так и не заключили мирный договор.