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КНДР с размахом отмечает 67-ю годовщину окончания войны с Южной Кореей 

Мир24 и ещё 3 41 минуту назад
Ким Чен Ын почтил память погибших в Корейской войне солдат
Фото: EPA
Особая дата. Северная Корея с размахом отмечает День Победы. Страна вспоминает кровопролитную войну на корейском полуострове в начале 50-х годов, передает «МИР 24».
Глава государства посетил мемориальное кладбище, возложил цветы и заявил: подвиг солдат страна будет помнить вечно. Ряду военачальников Ким Чен Ын вручил наградные пистолеты. Вспоминают своих товарищей и простые ветераны: автобусами их развозят по местам боевой славы.
Сражения на полуострове шли три года с переменным успехом. Войска Севера, которым помогали китайские и советские специалисты, дважды захватывали Сеул. Однако частям ООН ценой больших потерь удалось вернуть свои позиции. В составе международной миссии принимали участие 17 стран, в том числе — США, Франция, Турция. Боевых действий нет уже почти 70 лет, при этом формально КНДР и Южная Корея все еще в состоянии войны. Обе страны так и не заключили мирный договор.
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В мире , Чен Ким , ООН , КНДР
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