Германия против возвращения России в G7

Германия выступает против возвращения России к формату "Большой семерки", заявил немецкий министр иностранных дел Хайко Маас в интервью Rheinische Post.

Дипломат подчеркнул, что причиной исключения Москвы из этого формата стало воссоединение страны с Крымом , а также ситуация на Украине

"Пока этот вопрос не разрешен, я не вижу возможностей для приглашения России", — отметил Маас.

Он также не согласился с предложением президента США Дональда Трампа пригласить на саммит G7 четыре страны — Россию, Индию, Республику Корею и Австралию. По словам министра, устраивающий Берлин формат заключается именно в клубе семи стран или двадцати, но не одиннадцати или двенадцати.

Также Маас высоко оценил опыт российского коллеги Сергея Лаврова . Он добавил, что глава российской дипломатии последовательно отстаивает интересы своей страны, однако с ним всегда возможно "найти решение".

"Группа семи" ("Большая семерка", G7) — это объединение семи экономически развитых стран: США, Германии, Японии, Великобритании, Франции, Италии и Канады.

В 1998 году формат расширился за счет России, однако после возвращения Крыма члены клуба отказались приехать на саммит в Сочи и собрались в Брюсселе всемером.

О возможном возобновлении формата "Большой восьмерки" говорил в августе Трамп. Тогда он заявил, что намерен пригласить Владимира Путина на саммит G7, который в 2020 году пройдет в США.

Путин, со своей стороны, отметил, что Москва готова к диалогу и не исключает восстановления формата "Большой восьмерки", но для нее это не самоцель.