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Россию выдворяют из G7 

Артём Кульша и ещё 28 14 минут назад
Возможности восстановления «Большой восьмерки» (G8) с участием России в настоящее время нет. Об этом министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил Rheinische Post.
Россия, как сообщал «Рамблер», была исключена из «Большой восьмерки» за вмешательство в ситуацию на Украине и присоединение Крыма. Сегодня Маас дал интервью Rheinische Post. Интервьюер спросил его, есть ли возможность восстановления «Большой восьмерки» с участием России.
«Я не вижу (такой. — Прим. ред.) возможности», — ответил глава Министерства иностранных дел (МИД) Германии.
Он напомнил о причинах исключения России из «Большой восьмерки» и высказал мнение, что та не может быть принята обратно, пока ситуация на Украине и с территориальной принадлежностью Крыма не разрешится.
Некоторое время назад президент США Дональд Трамп предложил восстановить «Большую восьмерку» с участием России. Неделю назад в Сенат Соединенных Штатов Америки была внесена резолюция против этого по той причине, что Россия предпринимает дестабилизирующие и злонамеренные действия против США и других демократических стран.
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В мире , Ближний Восток , Видео , Дональд Трамп , МИД , Германия
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