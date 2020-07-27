Россию выдворяют из G7 

Возможности восстановления «Большой восьмерки» (G8) с участием России в настоящее время нет. Об этом министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил Rheinische Post.

Россия, как сообщал «Рамблер», была исключена из «Большой восьмерки» за вмешательство в ситуацию на Украине и присоединение Крыма. Сегодня Маас дал интервью Rheinische Post. Интервьюер спросил его, есть ли возможность восстановления «Большой восьмерки» с участием России.

«Я не вижу (такой. — Прим. ред.) возможности», — ответил глава Министерства иностранных дел (МИД) Германии.

Он напомнил о причинах исключения России из «Большой восьмерки» и высказал мнение, что та не может быть принята обратно, пока ситуация на Украине и с территориальной принадлежностью Крыма не разрешится.