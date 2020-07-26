Трампа обвинили в использовании имени Рейгана 

Кандидата в президенты США и действующего главу государства Дональда Трампа обвинили в использовании имени и образа бывшего американского лидера Рональда Рейгана. Фонд Рейгана потребовал у предвыборного штаба политика прекратить сбор средств на кампанию таким образом, пишет The Washington Post.

По данным издания, 19 июля некоторые избиратели получили письма от имени Трампа с просьбой пожертвовать средства на нужды предвыборной кампании. Тем, кто отправит более 45 долларов, в подарок предлагался памятный набор из двух монет. На одной стороне золотой монеты помещено изображение Трампа, на другой — Рейгана.

В письме утверждалось, что в текущем году, кроме переизбрания действующего президента на второй срок, празднуется 40-летие со дня вступления Рейгана на этот пост. Сами изображения на монетах были сделаны по мотивам фотографии рукопожатия политиков в Белом доме в 1987 году.

Доходы от продажи наборов шли как в фонд предвыборной кампании главы государства, так и на счет республиканского Национального комитета.

В фонде Рейгана заявили, что его образ был использован без предварительного согласования. Сотрудники организации призвали комитет прекратить использование изображения Рейгана и впредь от него воздержаться. Уточняется, что в комитете согласились. Однако первая партия монет уже была распродана.

Год назад американский лидер поделился в своем Twitter уже упомянутой фотографией 1987 года и выдуманной цитатой Рейгана. Публикацию он перепостил с неизвестного аккаунта, на который были подписаны 13 человек. После репоста его временно отключили.

Рональд Рейган занимал пост губернатора Калифорнии с 1967 по 1985 год и президента США с 1981 по 1989 год. Он также прославился как актер и радиоведущий. Рейган скончался в 2004 году в возрасте 93 лет.