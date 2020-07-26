Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трампа обвинили в использовании имени Рейгана 

Lenta.ru и ещё 1 57 минут назад
Трампа обвинили в использовании имени Рейгана
Фото: Reuters
Кандидата в президенты США и действующего главу государства Дональда Трампа обвинили в использовании имени и образа бывшего американского лидера Рональда Рейгана. Фонд Рейгана потребовал у предвыборного штаба политика прекратить сбор средств на кампанию таким образом, пишет The Washington Post.
По данным издания, 19 июля некоторые избиратели получили письма от имени Трампа с просьбой пожертвовать средства на нужды предвыборной кампании. Тем, кто отправит более 45 долларов, в подарок предлагался памятный набор из двух монет. На одной стороне золотой монеты помещено изображение Трампа, на другой — Рейгана.
В письме утверждалось, что в текущем году, кроме переизбрания действующего президента на второй срок, празднуется 40-летие со дня вступления Рейгана на этот пост. Сами изображения на монетах были сделаны по мотивам фотографии рукопожатия политиков в Белом доме в 1987 году.
Доходы от продажи наборов шли как в фонд предвыборной кампании главы государства, так и на счет республиканского Национального комитета.
В фонде Рейгана заявили, что его образ был использован без предварительного согласования. Сотрудники организации призвали комитет прекратить использование изображения Рейгана и впредь от него воздержаться. Уточняется, что в комитете согласились. Однако первая партия монет уже была распродана.
Год назад американский лидер поделился в своем Twitter уже упомянутой фотографией 1987 года и выдуманной цитатой Рейгана. Публикацию он перепостил с неизвестного аккаунта, на который были подписаны 13 человек. После репоста его временно отключили.
Рональд Рейган занимал пост губернатора Калифорнии с 1967 по 1985 год и президента США с 1981 по 1989 год. Он также прославился как актер и радиоведущий. Рейган скончался в 2004 году в возрасте 93 лет.
Последние новости
Зеленский позвонил Путину Зеленский позвонил Путину Врач напомнил о способах отличить грипп от коронавируса Врач напомнил о способах отличить грипп от коронавируса Дегтярев впервые вышел к участникам акции в поддержку Фургала в Хабаровске Дегтярев впервые вышел к участникам акции в поддержку Фургала в Хабаровске
Комментарии
В мире , США , Рональд Рейган , Дональд Трамп , Washington Post
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото голой Варнавы взорвало Сеть
Фото голой Варнавы взорвало Сеть
Кадыров выдвинул Помпео тяжкое обвинение
Кадыров выдвинул Помпео тяжкое обвинение
Канье Уэст заявил об убийстве Майкла Джексона
Канье Уэст заявил об убийстве Майкла Джексона
Появилось видео семьи убитого чеченского блогера
Появилось видео семьи убитого чеченского блогера
Видео
Опубликовано видео момента ДТП с грузовиком на МКАД
Опубликовано видео момента ДТП с грузовиком на МКАД
Жители Перми спасли утопающую женщину и попали на видео
00:42
Жители Перми спасли утопающую женщину и попали на видео
Hyundai и BMW столкнулись в центре Москвы и попали на видео
00:12
Hyundai и BMW столкнулись в центре Москвы и попали на видео
Дегтярев пообщался с россиянами и попал на видео
01:26
Дегтярев пообщался с россиянами и попал на видео
Смертельное ДТП в Дагестане попало на видео
00:37
Смертельное ДТП в Дагестане попало на видео
Генеральная репетиция морского парада в Севастополе попала на видео
02:49
Генеральная репетиция морского парада в Севастополе попала на видео
Масштабные учения сил ВДВ в Рязанской области попали на видео
00:56
Масштабные учения сил ВДВ в Рязанской области попали на видео
Дельфины окружили рыбаков и попали на видео
02:47
Дельфины окружили рыбаков и попали на видео
Истребители США устроили ЧП в небе над Сирией
01:31
Истребители США устроили ЧП в небе над Сирией
Армия Конфликты
Пожарная машина протаранила поезд в российском регионе и попала на видео
00:20
Пожарная машина протаранила поезд в российском регионе и попала на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение