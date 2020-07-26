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СМИ: актриса Оливия де Хэвилленд умерла в возрасте 104 лет 

ТАСС и ещё 12 1 час назад
Умерла звезда «Унесенных ветром»
Фото: кадр из фильма
Актриса Оливия де Хэвилленд, известная своей ролью Мелани Гамильтон в фильме "Унесенные ветром" (Gone with the Wind, 1939), ушла из жизни 25 июля в возрасте 104 лет. Об этом сообщило интернет-издание Deadline.
По его данным, актриса умерла во сне в своем доме в Париже.
Оливия де Хэвилленд родилась 1 июля 1916 года в Токио, где ее отец Уолтер преподавал в британском колледже. Когда брак родителей распался, будущая звезда вместе с матерью и сестрой переехала в Калифорнию. Когда ей исполнилось восемнадцать, студия Warner Brothers предложила ей первый контракт. За свою профессиональную карьеру де Хэвилленд получила две премии "Оскар" за фильмы "Каждому свое" (To Each His Own, 1948) и "Наследница" (The Heiress, 1949), дважды была удостоена награды "Золотой глобус".
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