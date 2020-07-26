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В Киеве раскрыли подробности переговоров Зеленского с Путиным 

Говорит Москва и ещё 1 32 минуты назад
Раскрыты подробности переговоров Путин-Зеленский
Фото: EPA/ТАСС
В Киеве раскрыли подробности переговоров Зеленского с Путиным.
Главы государств затронули темы разминирования, разведения сил и средств в Донбассе, открытия новых КПП на линии разграничения, работу миссии ОБСЕ.
Владимир Зеленский также упомянул историю журналиста Руслана Сулейманова, арестованного в Крыму по подозрению в терроризме. Его трёхлетнего сына обнаружили мёртвым после двух дней поисков. Украинский президент попросил Владимира Путина освободить Сулейманова.
Кроме того, Зеленский «особо отметил необходимость дальнейших практических шагов по освобождению украинских граждан, удерживаемых в Донбассе, Крыму и в России», сообщается на сайте президента Украины.
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В мире , Конфликты , Политика , Украина , Владимир Зеленский , Владимир Путин , ОБСЕ , Киев
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