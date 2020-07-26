Раскрыты подробности переговоров Путин-Зеленский

Главы государств затронули темы разминирования, разведения сил и средств в Донбассе, открытия новых КПП на линии разграничения, работу миссии ОБСЕ

Владимир Зеленский также упомянул историю журналиста Руслана Сулейманова, арестованного в Крыму по подозрению в терроризме. Его трёхлетнего сына обнаружили мёртвым после двух дней поисков. Украинский президент попросил Владимира Путина освободить Сулейманова.

Кроме того, Зеленский «особо отметил необходимость дальнейших практических шагов по освобождению украинских граждан, удерживаемых в Донбассе, Крыму и в России», сообщается на сайте президента Украины.