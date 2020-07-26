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Ким Чен Ын закрыл целый город из-за подозрения на заражение COVID-19 

ТК «Звезда» 32 минуты назад
Крайние меры: Ким Чен Ын закрыл весь город
Фото: Reuters
У потенциального зараженного пока неопределенный результат на коронавирус, но имеются все симптомы COVID-19.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын закрыл на карантин город Кэсон из-за подозрения на первый случай заражения COVID-19.
Также он изолировал районы города друг от друга, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Сообщается, что инфицированный только что вернулся из Южной Кореи после «незаконного пересечения демаркационной линии». Пока что результаты его тестирования на COVID-19 у него неопределенные, но имеются симптомы заболевания. Потенциально зараженного поместили в жесткий карантин и теперь ищут тех, кто с ним контактировал.
По официальным данным, сейчас в КНДР не зафиксировано ни одного случая коронавируса.
Впервые вспышку коронавируса зафиксировали в Китае в конце прошлого года. Эпицентром заражения стал город Ухань в провинции Хубэй, откуда вирус распространился по всему миру. Сегодня от недуга страдают более 16 миллионов человек.
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Комментарии
В мире , Чен Ким , КНДР , Южная Корея , Кэсон
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