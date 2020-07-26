В желании США заполучить новую землю нашли след РФ

Эксперт объяснил, почему Вашингтон настойчиво желает купить Гренландию у Дании. Американцы возобновили попытки обзавестись новой территорией. Это стало понятно после визита главы Госдепа США Майка Помпео в Копенгаген.
Власти Дании неоднократно говорили, что считают абсурдом предложение продать Гренландию США, ранее сделанное Дональдом Трампом. Но Помпео всё же продолжил разговор на эту тему.
Журналист «Радио Spurnik» Артур Бобров считает, что интерес Трампа к датской территории обоснован её стратегическим положением: из Гренландии «вся Восточно-Европейская равнина будет как на ладони», а к северному полюсу также ближе всего именно датские территории. Это позволит претендовать на арктический шельф и подводные хребты.
«Тем более что русские в Арктику лезут, а значит, и Вашингтону до этого есть дело», — пишет Бобров.
Ранее «Рамблер» сообщал, что журналисты Датского радио спросили Помпео: «Вы опоздали на вечеринку в Арктике?»
Помпео ответил: "Да, немного опоздали. Но это ничего! Я и раньше опаздывал на вечеринки и хорошо при этом веселился".
Бобров поиронизировал над этими словами:
«Интересно, Майк, "слишком поздно"— это как? Когда именинник уже спит? Или когда все разъехались? Видимо, приходил со своим, раз отлично проводил время. Возможно, даже подгоняя гостей: всё-всё, сворачиваемся — сейчас Помпео опоздает, выключайте свет», — пошутил Бобров.
Журналист отметил, что «Россия давно и долго в регионе "шурудит", а вот у американцев ещё "валенок не валялся».