В желании США заполучить новую землю нашли след РФ

Эксперт объяснил, почему Вашингтон настойчиво желает купить Гренландию у Дании . Американцы возобновили попытки обзавестись новой территорией. Это стало понятно после визита главы Госдепа США Майка Помпео в Копенгаген

Власти Дании неоднократно говорили, что считают абсурдом предложение продать Гренландию США , ранее сделанное Дональдом Трампом . Но Помпео всё же продолжил разговор на эту тему.

Журналист «Радио Spurnik» Артур Бобров считает , что интерес Трампа к датской территории обоснован её стратегическим положением: из Гренландии «вся Восточно-Европейская равнина будет как на ладони», а к северному полюсу также ближе всего именно датские территории. Это позволит претендовать на арктический шельф и подводные хребты.

«Тем более что русские в Арктику лезут, а значит, и Вашингтону до этого есть дело», — пишет Бобров.

Ранее «Рамблер» сообщал , что журналисты Датского радио спросили Помпео: «Вы опоздали на вечеринку в Арктике?»

Помпео ответил: "Да, немного опоздали. Но это ничего! Я и раньше опаздывал на вечеринки и хорошо при этом веселился".

Бобров поиронизировал над этими словами:

«Интересно, Майк, "слишком поздно"— это как? Когда именинник уже спит? Или когда все разъехались? Видимо, приходил со своим, раз отлично проводил время. Возможно, даже подгоняя гостей: всё-всё, сворачиваемся — сейчас Помпео опоздает, выключайте свет», — пошутил Бобров.

Журналист отметил, что «Россия давно и долго в регионе "шурудит", а вот у американцев ещё "валенок не валялся».