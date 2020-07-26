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Сбежавший в Россию оппозиционер назвал Лукашенко генетически чуждым белорусам 

Lenta.ru 24 минуты назад
«Лукашенко абсолютно чужд белорусскому народу»
Фото: ТАСС
Экс-глава белорусского Парка высоких технологий Валерий Цепкало, снятый с президентских выборов и сбежавший в Россию от политических преследований, в интервью Forbes главу республики Александра Лукашенко генетически чуждым белорусам.
По словам Цепкало, его главная цель — показать белорусскому обществу «суть режима» Лукашенко, «чтобы до самого последнего человека дошло», какая власть сложилась в стране.
«Чтобы каждый человек понял, что Лукашенко абсолютно чужд белорусскому народу и морально-этически, и генетически. Он не белорус в том понимании, как мы воспринимаем сами себя и как воспринимают белорусов за рубежом», — заявил оппозиционер.
Нужно «полностью оголить» Лукашенко, показать, как он нарушает конституцию и законы, добавил Цепкало.
Ранее Цепкало пообещал сделать из Лукашенко изгоя для всего мирового сообщества.
Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. Лукашенко идет на шестой срок. В гонке участвует Светлана Тихановская, жена арестованного блогера Сергея Тихановского, который сам хотел баллотироваться. Не допущен до выборов экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, которого называли главным соперником Лукашенко. Он находится в СИЗО по обвинению в выводе сотен миллионов долларов за рубеж.
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Комментарии 7
В мире , Александр Лукашенко , ФСИН , Forbes
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