Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп оценил разговор с Путиным 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 18 20 минут назад
Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что его разговор с президентом России Владимиром Путиным был продуктивным.
Трамп отказался отвечать на вопрос о том, обсуждалась ли тема бездоказательно приписываемого Москве «сговора» с афганскими боевиками.

«Мы не говорим о том, что мы обсуждаем», — приводит слова Трампа ТАСС.

При этом он сообщил, что «было много обсуждений». По мнению Трампа, разговор с Путиным «был очень продуктивным».
В четверг Путин и Трамп провели телефонный разговор. В Кремле сообщили, что главной темой обсуждения стал вопрос стабильности и контроля над вооружениями.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Украина заявила России протест из-за парада в Севастополе Украина заявила России протест из-за парада в Севастополе Политолог объяснил отказ Тихановской от интеграции с Россией Политолог объяснил отказ Тихановской от интеграции с Россией Сенат Румынии посчитал днем победы над нацистской Германией 8 мая Сенат Румынии посчитал днем победы над нацистской Германией 8 мая
В мире , Видео , Политика , США , Дональд Трамп , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Иностранцы высмеяли военно-морской парад в РФ
Иностранцы высмеяли военно-морской парад в РФ
Галустян обанкротился
Галустян обанкротился
Мать раскрыла детали похищения младенца из роддома
Мать раскрыла детали похищения младенца из роддома
«Нам же так хорошо жилось, мы хотим денег!»
«Нам же так хорошо жилось, мы хотим денег!»
Видео
Появилось видео этапа «Горная полоса препятствий»
01:12
Появилось видео этапа «Горная полоса препятствий»
Армия
Подробности ликвидации террориста попали на видео
01:35
Подробности ликвидации террориста попали на видео
Происшествия
Драка с полицейским под Ростовом попала на видео
01:32
Драка с полицейским под Ростовом попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео беспорядков в Портленде
02:05
Опубликовано видео беспорядков в Портленде
Происшествия
Шесть гигантских оползней попали на видео
11:31
Шесть гигантских оползней попали на видео
Происшествия
Ливень в Москве: затоплена станция метро
00:13
Ливень в Москве: затоплена станция метро
Погода Новости Москвы
Ребенок журналистки вторгся в прямой эфир телеканала и попал на видео
00:11
Ребенок журналистки вторгся в прямой эфир телеканала и попал на видео
Кремль прокомментировал разговор Путина и Зеленского
00:51
Кремль прокомментировал разговор Путина и Зеленского
В мире Политика
Расчленивший жену россиянин покаялся и попал на видео
00:24
Расчленивший жену россиянин покаялся и попал на видео
«Убийца» Крымского моста оказался подделкой
00:48
«Убийца» Крымского моста оказался подделкой
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение