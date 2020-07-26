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Сбежавший в Россию соперник Лукашенко рассказал о своих планах 

Lenta.ru 41 минуту назад
Сбежавший в Россию соперник Лукашенко раскрыл свои планы
Фото: соцсети
Сбежавший в Россию основатель белорусского Парка высоких технологий Валерий Цепкало, которого называли одним из основных соперников главы Белоруссии Александра Лукашенко в президентской гонке, рассказал в интервью Forbes о своих ближайших планах.
«Сейчас еще две недели будет идти предвыборная кампания. Поэтому заниматься буду предвыборной кампанией. Это более действенный способ, чем сидеть в так называемой "Американке" — тюрьме КГБ», — заявил Цепкало.
Он назвал своей основной целью показать белорусскому обществу «суть режима», продемонстрировать, как Лукашенко «нарушает конституцию, законы, фальсифицирует документы».
«Находясь за пределами Белоруссии, я могу оставаться медийным. И Лукашенко подарок в виде заключения меня под стражу не получит», — подчеркнул Цепкало.
Оппозиционер покинул Белоруссию вместе с детьми, опасаясь преследований. Цепкало официально не зарегистрировали кандидатом. В конце июня МВД начало доследственную проверку о его «противоправной деятельности» по заявлению владельца группы строительных компаний, который утверждает, что политик не заплатил ему за строительство дома.
Экс-претендент на пост президента Цепкало покинул Белоруссию
Еще один претендент на президентское кресло, экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, находится в СИЗО по подозрению в организации преступной группы для вывода сотен миллионов долларов за рубеж. Кандидатом официально зарегистрировали Светлану Тихановскую — жену арестованного блогера Сергея Тихановского, который также планировал баллотироваться. Штабы Тихановской, Бабарико и Цепкало объединились.
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Комментарии 5
В мире , СНГ , Александр Лукашенко , МВД , ФСИН , Forbes
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