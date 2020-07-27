В Армении выросло число заразившихся коронавирусом

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 73 и достигло 37 390, еще шесть человек скончались, сообщается в понедельник на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.

В воскресенье власти республики сообщали о 37 317 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции и 705 летальных исходах. В рамках борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 12 августа.

"В Армении подтверждены 37 390 случаев коронавируса. Вылечились 26 665 пациентов. Скончались 711 человек", — уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находятся 9793 пациента, проведены 157 466 тестов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15,7 миллиона случаев заражения, свыше 640 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф