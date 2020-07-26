Тропический шторм «Ханна» угрожает Техасу

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Ураган "Ханна" обрушился на южное побережье Техаса прежде чем понизится до тропического шторма. Однако он все равно угрожает местным жителям внезапными наводнениями, передает Reuters.

По некоторым данным, утром в воскресенье скорость ветра в районах штате достигала 95 км\ч. Из-за "Ханны" остались без электричества 283 тыс. домов.

По данным синоптиков, несмотря на то, что "Ханна" пока что ослабела, она по-прежнему представляет угрозу, так как из-за ливней вода может подняться до 45 см.

"Этот дождь приведет к опасным внезапными наводнениям, быстрым подъемам воды в небольших ручьях и небольшому или умеренному затоплению рек", — полагают специалисты.

Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что шторм особенно опасен, поскольку он охватил район штата, наиболее пострадавший от коронавируса.