Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Журналистов тошнит от газа, полиция вяжет протестующих» 

Майк Габриелян 28 минут назад
«Журналистов тошнит от газа, полиция вяжет протестующих»
Фото: Reuters
В соцсетях появились кадры массовых протестов в Сиэтле, где жители вышли на улицы вместе с активистами движения за права чернокожих Black Lives Matter. Демонстранты не напоминали боевиков и пришли на акцию с зонтиками.
На кадрах видно, что журналистов тошнит от газа, примененного полицией, стражи порядка активно преследуют и нападают на протестующих.
«Атмосферная трансляция из Сиэтла: В правом нижнем окне журналистов тошнит от слезоточивого газа, в правом верхнем — вяжут протестующих, в остальных — манифестации и полиция», — пишет автор.
В полиции Сиэтла заявили о десятках арестованных и 21 раненом офицере в результате беспорядков в Восточном округе, произошедших накануне.
Генпрокурор США: на протесты в Америке влияют иностранные силы
Там отметили, что несколько часов большие толпы манифестантов ходили по городу, бросая в полицейских кирпичи, камни и петарды.
Протестующие также разбили окна и повредили автомобили возле здания суда округа Кинг. Возле полицейского участка Сиэтла они взорвали самодельное устройство небольшой мощности. Одна из стен здания оказалась полуразрушена.
В полиции утверждают, что применяли перцовый аэрозоль, но не использовали CS (слезоточивый газ).
Всего полиция произвела 45 арестов, обвинив манифестантов в незаконных акциях, нападении на сотрудников правоохранительных органов и отказ подчиниться законным требованиям, сообщает департамент полиции города.
Ранее «Рамблер» сообщал, что чернокожий подросток заработал на продаже разрешений на слово «ниггер».
Видео дня. Сотрудники ФСБ задержали 22 участников террористической ячейки
Комментарии 8
В мире , МВД , Сиэтл
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ВСУ понесли большие потери под Луганском
ВСУ понесли большие потери под Луганском
«Донбасс» зверски расправился с бойцами ВСУ
«Донбасс» зверски расправился с бойцами ВСУ
Фото голой Варнавы взорвало Сеть
Фото голой Варнавы взорвало Сеть
В крымском дельфинарии изрубили на куски дельфина
В крымском дельфинарии изрубили на куски дельфина
Видео
Генеральная репетиция морского парада в Севастополе попала на видео
02:49
Генеральная репетиция морского парада в Севастополе попала на видео
Масштабные учения сил ВДВ в Рязанской области попали на видео
00:56
Масштабные учения сил ВДВ в Рязанской области попали на видео
Дельфины окружили рыбаков и попали на видео
02:47
Дельфины окружили рыбаков и попали на видео
Пожарная машина протаранила поезд в российском регионе и попала на видео
00:20
Пожарная машина протаранила поезд в российском регионе и попала на видео
Массовая драка пассажиров в аэропорту из-за отмены рейса попала на видео
01:12
Массовая драка пассажиров в аэропорту из-за отмены рейса попала на видео
Садальский грубо ответил сыну Высоцкого
06:22
Садальский грубо ответил сыну Высоцкого
Общество Новости Москвы
В столичном регионе объявлен «желтый» уровень опасности
01:08
В столичном регионе объявлен «желтый» уровень опасности
Новости Москвы Погода
Конфликт охранника больницы с пациентом попал на видео
00:59
Конфликт охранника больницы с пациентом попал на видео
Происшествия
Крым смоет: туристам пообещали Армагеддон
01:19
Крым смоет: туристам пообещали Армагеддон
Общество Погода
Куценко ответил на обвинения в домогательствах
01:57
Куценко ответил на обвинения в домогательствах
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение