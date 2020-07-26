«Журналистов тошнит от газа, полиция вяжет протестующих» 

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В соцсетях появились кадры массовых протестов в Сиэтле , где жители вышли на улицы вместе с активистами движения за права чернокожих Black Lives Matter. Демонстранты не напоминали боевиков и пришли на акцию с зонтиками.

На кадрах видно, что журналистов тошнит от газа, примененного полицией, стражи порядка активно преследуют и нападают на протестующих.

«Атмосферная трансляция из Сиэтла: В правом нижнем окне журналистов тошнит от слезоточивого газа, в правом верхнем — вяжут протестующих, в остальных — манифестации и полиция», — пишет автор.

В полиции Сиэтла заявили о десятках арестованных и 21 раненом офицере в результате беспорядков в Восточном округе, произошедших накануне.

Там отметили, что несколько часов большие толпы манифестантов ходили по городу, бросая в полицейских кирпичи, камни и петарды.

Протестующие также разбили окна и повредили автомобили возле здания суда округа Кинг. Возле полицейского участка Сиэтла они взорвали самодельное устройство небольшой мощности. Одна из стен здания оказалась полуразрушена.

В полиции утверждают, что применяли перцовый аэрозоль, но не использовали CS (слезоточивый газ).

Всего полиция произвела 45 арестов, обвинив манифестантов в незаконных акциях, нападении на сотрудников правоохранительных органов и отказ подчиниться законным требованиям, сообщает департамент полиции города.