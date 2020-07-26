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Уничтоженная улика: раскрыта картина трагедии с MH17 

Майк Габриелян 38 минут назад
Технический эксперт Юрий Антипов нашёл улику, которая опровергает версию, что ракета стала причиной гибели малайзийского МН17.
В соцсетях эксперт показал несколько снимков левого переднего стекла, на котором видны характерные отверстия.
«Кусок стекла в углу оконной рамы пронзён насквозь планкой, которая является тягой в приводе механизма «дворников». И этот механизм находится в кабине под лобовым остеклением внутри приборной консоли», — заявил Антипов.
По его словам, на другом снимке заметно, что вокруг пробитых отверстий образовались ореолы копоти.
«Самолёт после падения не горел. Это видно и по фото обломков вокруг разрушившейся кабины. А это означает, что копоть из пробитого планкой отверстия не могла появиться при ударе о землю. И может быть только один вывод — тяга пробила стекло ещё в полёте, когда раздался первый из двух взрывов в кабине пилотов. И только потом копоть из отверстия пробитого стекла вырвалась наружу», — подытожил Антипов.
Эксперт полагает, что фото с планкой, пронзившей стекло, было сделано сразу после падания самолёта. При этом на снимках, сделанных позже, ее в стекле нет. Это означает, что среди прибывших на место крушения был человек, который отлично знал истинную причину крушения и подчистил возможные улики, вытащив планку из стекла.
Россия опровергла обвинения в сговоре по делу MH17
Ранее «Рамблер» сообщал, что офицер ПВО предположил: малазийский «Боинг 777», летевший рейсом MH17, могли сбить украинские военные при помощи имеющейся в распоряжении НАТО системы пассивной радиолокации «Кольчуга».
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В мире , Видео , Юрий Антипов , НАТО
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