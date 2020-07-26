Уничтоженная улика: раскрыта картина трагедии с MH17 

Технический эксперт Юрий Антипов нашёл улику, которая опровергает версию, что ракета стала причиной гибели малайзийского МН17.

В соцсетях эксперт показал несколько снимков левого переднего стекла, на котором видны характерные отверстия.

«Кусок стекла в углу оконной рамы пронзён насквозь планкой, которая является тягой в приводе механизма «дворников». И этот механизм находится в кабине под лобовым остеклением внутри приборной консоли», — заявил Антипов.

По его словам, на другом снимке заметно, что вокруг пробитых отверстий образовались ореолы копоти.

«Самолёт после падения не горел. Это видно и по фото обломков вокруг разрушившейся кабины. А это означает, что копоть из пробитого планкой отверстия не могла появиться при ударе о землю. И может быть только один вывод — тяга пробила стекло ещё в полёте, когда раздался первый из двух взрывов в кабине пилотов. И только потом копоть из отверстия пробитого стекла вырвалась наружу», — подытожил Антипов.

Эксперт полагает, что фото с планкой, пронзившей стекло, было сделано сразу после падания самолёта. При этом на снимках, сделанных позже, ее в стекле нет. Это означает, что среди прибывших на место крушения был человек, который отлично знал истинную причину крушения и подчистил возможные улики, вытащив планку из стекла.