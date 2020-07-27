Украина заявила России протест из-за парада в Севастополе

Напомним, главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ прошел в воскресенье в Санкт-Петербурге и Кронштадте. В торжественных мероприятиях в День Военно-морского флота приняли участие корабли Северного, Балтийского, Черноморского, Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии. Всего в военно-морских парадах 26 июля приняли участие 15 тыс. человек, 219 кораблей различных классов, 71 воздушное судно, 126 единиц боевой техники.