Министерство иностранных дел ( МИД Украины передало МИД России ноту протеста в связи с военно-морским парадом в Севастополе . Об этом сообщает пресс-служба украинского ведомства.

26 июля, как сообщал «Рамблер», в России отмечался День Военно-морского флота (ВМФ). В некоторых портовых городах страны состоялись торжественные мероприятия по этому случаю. В Севастополе прошел военно-морской парад и акция «Бессмертный полк».

Вчера МИД Украины распространил комментарий в данной связи.

В нем Севастополь назван временно оккупированным, словосочетание «военно-морской парад» используется исключительно в кавычках, а его проведение без согласования с Украиной расценено как циничное нарушение норм международного права и законодательства Украины, сознательный шаг России по эскалации напряженности в отношениях с Украиной, противоправная демонстрация Россией своей военной мощи и продолжение милитаризации Крыма и Севастополя.