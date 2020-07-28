Министерство иностранных дел (МИД) Украины передало МИД России ноту протеста в связи с военно-морским парадом в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба украинского ведомства.
26 июля, как сообщал «Рамблер», в России отмечался День Военно-морского флота (ВМФ). В некоторых портовых городах страны состоялись торжественные мероприятия по этому случаю. В Севастополе прошел военно-морской парад и акция «Бессмертный полк».
Вчера МИД Украины распространил комментарий в данной связи.
В нем Севастополь назван временно оккупированным, словосочетание «военно-морской парад» используется исключительно в кавычках, а его проведение без согласования с Украиной расценено как циничное нарушение норм международного права и законодательства Украины, сознательный шаг России по эскалации напряженности в отношениях с Украиной, противоправная демонстрация Россией своей военной мощи и продолжение милитаризации Крыма и Севастополя.
«Украина требует от России немедленно прекратить противоправные деяния против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и принять исчерпывающие меры по деоккупации части суверенной территории Украины. МИД России передана соответствующая нота протеста», — сказано в сообщении украинского МИД.